Каким будет новый Xbox: на что способна новая консоль

Каким будет новый Xboх? Фото - BBC

Стали известны подробности планов Microsoft относительно выхода новой консоли Xbox, после выпуска одной из моделей в форме всем известного печенья. По предварительным сообщениям новая консоль станет самой мощной моделью за все времена.

Об этом сообщает The Verge.

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Дискам — нет



Новая консоль получила название Xbox Brooklin, и Microsoft планируют представить модель в октябре-ноябре следующего года.

Как сообщалось, она станет самой мощной версией Xbox за все времена и не будет иметь повода для дисков. Приставка будет продаваться по цене 499 долларов.

Новый Xbox получил цилиндрический корпус, порт USB-C с возможностью зарядки на передней панели. Ёмкость накопителя составит 2 ТВ и консоль будет поддерживать технологии Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Более того, благодаря обновленному процессору должно уменьшиться энергопотребление на 15%, а в режиме ожидания - на 20%.

Напомним, что ранее цифровой сервис Xbox встрял в скандал, связанный с распространением в нем российской компьютерной игры Atomic Heart.

В свою очередь, в Microsoft внезапно заявили о намерениях сократить более тысячи своих сотрудников.