Каким будет новый Xbox: на что способна новая консоль
Стали известны подробности планов Microsoft относительно выхода новой консоли Xbox, после выпуска одной из моделей в форме всем известного печенья. По предварительным сообщениям новая консоль станет самой мощной моделью за все времена.
Об этом сообщает The Verge.
Дискам — нет
Новая консоль получила название Xbox Brooklin, и Microsoft планируют представить модель в октябре-ноябре следующего года.
Как сообщалось, она станет самой мощной версией Xbox за все времена и не будет иметь повода для дисков. Приставка будет продаваться по цене 499 долларов.
Новый Xbox получил цилиндрический корпус, порт USB-C с возможностью зарядки на передней панели. Ёмкость накопителя составит 2 ТВ и консоль будет поддерживать технологии Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.
Более того, благодаря обновленному процессору должно уменьшиться энергопотребление на 15%, а в режиме ожидания - на 20%.
Напомним, что ранее цифровой сервис Xbox встрял в скандал, связанный с распространением в нем российской компьютерной игры Atomic Heart.
В свою очередь, в Microsoft внезапно заявили о намерениях сократить более тысячи своих сотрудников.