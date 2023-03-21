Гонка искусственного интеллекта: Google запустил собственную версию ChatGPT

Чем отличаются ChatGPT и Bard

Во вторник, 20 марта, Google приступил к публичному выпуску своего чат-бота с искусственным интеллектом под названием Bard. Компания ищет пользователей и отзывы, чтобы завоевать позиции на Microsoft Corp в стремительной гонке технологий искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Запуск нового чат-бота

Начиная с США и Великобритании, потребители могут присоединиться к списку ожидания для получения англоязычного доступа к программе Bard, ранее доступной только для одобренных тестировщиков.

Google описывает Bard как эксперимент, позволяющий сотрудничать с генеративным искусственным интеллектом, технологией, полагающейся на предварительные данные для создания, а не идентификации содержимого.

Выпуск ChatGPT, чат-бота от стартапа OpenAI, который поддерживается Microsoft, вызвал гонки в технологическом секторе, чтобы предоставить ИИ в руки большего количества пользователей. Цель состоит в том, чтобы изменить способ работы людей и выиграть бизнес в этом процессе.

В чем суть Bard

Суть Bard похожа на Chat GPT. Его возможности в основном предназначены для того, чтобы ответить на вопросы на любую тему вполне естественным и понятным способом для среднего пользователя Интернета.

Идея Google состоит в том, что со временем Bard API будет интегрирована с другими приложениями Google, такими как Calendar или Meet. Это также сделает Bard своего рода нашим личным секретарем, который будет постоянной поддержкой для нас в назначении встреч, планировании работы на неделю или быстром создании информации, публикуемой в блогах и социальных сетях.

Чем отличаются ChatGPT и Bard

Первое отличие между двумя инструментами заключается в языке, который использовался для обучения. Bard учился на новой языковой модели под названием Meena, которая была разработана с использованием 341 ГБ текстовых данных, тогда как ChatGPT использовал язык под названием LaMDA и 45 терабайтов текстовых данных, что делает его одной из самых полных языковых моделей, когда-либо существовавших.

Однако несмотря на меньший учебный корпус, Bard все еще способен отвечать на широкий спектр вопросов и способен вести собственный разговор с людьми.

Второе отличие между этими двумя инструментами — "голос бренда". Искусственный интеллект Bard был специально разработан, чтобы иметь больше "человеческого" оттенка — быть отзывчивым и привлекательным, используя такие методы, как юмор, анализ чувств и личные разговоры, чтобы сделать общение более естественным и приятным.

В то же время, ChatGPT в основном сосредотачивается на создании информативных и точных ответов на запросы пользователей, а не на попытках воспроизвести нюансы человеческого разговора.

Хотя оба инструмента используют нейронные сети для генерации своих ответов, модель Bard более сложна, использует архитектуру на основе трансформатора, которая позволяет обрабатывать более длинные последовательности текста с большей точностью.

Что касается скорости и эффективности, Bard имеет значительное преимущество благодаря тому, что он построен на массивной вычислительной инфраструктуре Google, что позволяет ему обрабатывать запросы быстрее и эффективнее, чем многие другие чат-боты.

Кроме того, ChatGPT является более гибким, поскольку это платформа с открытым кодом, которую можно легко настроить и адаптировать для широкого спектра приложений. Это делает его популярным выбором для разработчиков и компаний, желающих интегрировать ИИ в свои продукты и услуги.

Напомним, недавно искусственный интеллект рассказал о готовности заменить 20 профессий, которыми занимаются люди.

Фото: Clickmagic