Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Техно arrow Гонка искусственного интеллекта: Google запустил собственную версию ChatGPT arrow

Гонка искусственного интеллекта: Google запустил собственную версию ChatGPT

21 марта 2023 18:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Чем отличаются ChatGPT и Bard
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 20 марта, Google приступил к публичному выпуску своего чат-бота с искусственным интеллектом под названием Bard. Компания ищет пользователей и отзывы, чтобы завоевать позиции на Microsoft Corp в стремительной гонке технологий искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Запуск нового чат-бота

Начиная с США и Великобритании, потребители могут присоединиться к списку ожидания для получения англоязычного доступа к программе Bard, ранее доступной только для одобренных тестировщиков.

Google описывает Bard как эксперимент, позволяющий сотрудничать с генеративным искусственным интеллектом, технологией, полагающейся на предварительные данные для создания, а не идентификации содержимого.

Выпуск ChatGPT, чат-бота от стартапа OpenAI, который поддерживается Microsoft, вызвал гонки в технологическом секторе, чтобы предоставить ИИ в руки большего количества пользователей. Цель состоит в том, чтобы изменить способ работы людей и выиграть бизнес в этом процессе.

В чем суть Bard

Суть Bard похожа на Chat GPT. Его возможности в основном предназначены для того, чтобы ответить на вопросы на любую тему вполне естественным и понятным способом для среднего пользователя Интернета.

Идея Google состоит в том, что со временем Bard API будет интегрирована с другими приложениями Google, такими как Calendar или Meet. Это также сделает Bard своего рода нашим личным секретарем, который будет постоянной поддержкой для нас в назначении встреч, планировании работы на неделю или быстром создании информации, публикуемой в блогах и социальных сетях.

Чем отличаются ChatGPT и Bard

Первое отличие между двумя инструментами заключается в языке, который использовался для обучения. Bard учился на новой языковой модели под названием Meena, которая была разработана с использованием 341 ГБ текстовых данных, тогда как ChatGPT использовал язык под названием LaMDA и 45 терабайтов текстовых данных, что делает его одной из самых полных языковых моделей, когда-либо существовавших.

Однако несмотря на меньший учебный корпус, Bard все еще способен отвечать на широкий спектр вопросов и способен вести собственный разговор с людьми.

Второе отличие между этими двумя инструментами — "голос бренда". Искусственный интеллект Bard был специально разработан, чтобы иметь больше "человеческого" оттенка — быть отзывчивым и привлекательным, используя такие методы, как юмор, анализ чувств и личные разговоры, чтобы сделать общение более естественным и приятным.

В то же время, ChatGPT в основном сосредотачивается на создании информативных и точных ответов на запросы пользователей, а не на попытках воспроизвести нюансы человеческого разговора.

Хотя оба инструмента используют нейронные сети для генерации своих ответов, модель Bard более сложна, использует архитектуру на основе трансформатора, которая позволяет обрабатывать более длинные последовательности текста с большей точностью.

Что касается скорости и эффективности, Bard имеет значительное преимущество благодаря тому, что он построен на массивной вычислительной инфраструктуре Google, что позволяет ему обрабатывать запросы быстрее и эффективнее, чем многие другие чат-боты.

Кроме того, ChatGPT является более гибким, поскольку это платформа с открытым кодом, которую можно легко настроить и адаптировать для широкого спектра приложений. Это делает его популярным выбором для разработчиков и компаний, желающих интегрировать ИИ в свои продукты и услуги.

Напомним, недавно искусственный интеллект рассказал о готовности заменить 20 профессий, которыми занимаются люди.

Фото: Clickmagic

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

19:23 Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали

19:20 В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

19:17 Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

19:13 ГБР установило новые детали смерти курсанта во Львове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Путин планирует частично применить “мирный план” Китая

19:00 Украинская авиация блестяще отработала по враждебным позициям, Генштаб рассказал детали

18:57 В Генштабе рассказали, как россия набирает "пушечное мясо" среди срочников

18:55 Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

18:40 Одесские коммунальщики стоят на защите Украины

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Новина з відео

16:13 На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Новина з відео

15:43 Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Актуальное по теме

None 21 Март 19:36

Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

None 21 Март 19:21

Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали

None 21 Март 17:18

В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

None 21 Март 19:17

Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB