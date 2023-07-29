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Достойная "замена" человеку: ИИ неизбежно повлияет на игровую индустрию и не только

29 июля 2023 18:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Достойная "замена" человеку: ИИ неизбежно повлияет на игровую индустрию и не только
Искусственный интеллект. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Руководители и политики во всем мире обеспокоены тем, что искусственный интеллект следующего поколения нанесет ущерб здравоохранению и финансовым отраслям. В игровой индустрии эти смены уже начались, десятки рабочих мест заменил ИИ.

Об этом пишет Bloomberg.

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Множество мощных мировых компаний в разных областях обеспокоенно наблюдают за тем, как искусственный интеллект заменяет тысячи рабочих мест.

Однако компании игровой индустрии все же заявили, что изменения, хоть и болезненные, но неизбежны и могут расширить возможности меньших студий, повысить креативность и, наконец, принести пользу геймерам во всем мире.

В издании отмечается, что руководитель одной крупной японской студии готовится к будущему, когда через пять лет половина программистов и дизайнеров его компании станет ненужной, потому что вместо них всю работу будет делать ИИ.

"Индустрия видеоигр является одной из первых, кто испытал на себе всю тяжесть искусственного интеллекта, поскольку он в основном цифровой — закодирован языком, который читает искусственный интеллект, и создан разработчиками программного обеспечения, хорошо подготовленными к использованию, адаптации и совершенствованию новых вычислительных инструментов", — говорится в материале.

Напомним, недавно мы писали, что компания Google использует рекордное количество воды для охлаждения своей техники, поскольку продолжает продвижение в энергоемкий мир искусственного интеллекта.

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