Достойная "замена" человеку: ИИ неизбежно повлияет на игровую индустрию и не только
Руководители и политики во всем мире обеспокоены тем, что искусственный интеллект следующего поколения нанесет ущерб здравоохранению и финансовым отраслям. В игровой индустрии эти смены уже начались, десятки рабочих мест заменил ИИ.
Об этом пишет Bloomberg.
Как ИИ заменяет людей
Множество мощных мировых компаний в разных областях обеспокоенно наблюдают за тем, как искусственный интеллект заменяет тысячи рабочих мест.
Однако компании игровой индустрии все же заявили, что изменения, хоть и болезненные, но неизбежны и могут расширить возможности меньших студий, повысить креативность и, наконец, принести пользу геймерам во всем мире.
В издании отмечается, что руководитель одной крупной японской студии готовится к будущему, когда через пять лет половина программистов и дизайнеров его компании станет ненужной, потому что вместо них всю работу будет делать ИИ.
"Индустрия видеоигр является одной из первых, кто испытал на себе всю тяжесть искусственного интеллекта, поскольку он в основном цифровой — закодирован языком, который читает искусственный интеллект, и создан разработчиками программного обеспечения, хорошо подготовленными к использованию, адаптации и совершенствованию новых вычислительных инструментов", — говорится в материале.
Напомним, недавно мы писали, что компания Google использует рекордное количество воды для охлаждения своей техники, поскольку продолжает продвижение в энергоемкий мир искусственного интеллекта.