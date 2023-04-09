Эксперты по безопасности обнаружили новый вирус, тайно похищающий средства с криптокошельков

Криптовалюта BTC. Фото: google.com

Эксперты по безопасности Trustwave Spiderlabs обнаружили штаммы вредоносного ПО, известного как Rilide. Они похищают активы пользователей криптовалютных бирж.

Об этом сообщает No worries.

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Эксперты отметили, что Rilide маскируется под расширение Google Диска и использует встроенные функции Chrome. Программное обеспечение перлюстрирует действия пользователей при совершении сделок на криптовалютных биржах. Оно тайно похищает средства из криптокошелков.

Rilide также дает возможность внедрять вредоносные скрипты для кражи средств с бирж криптовалют. Одной из функций ПО является возможность замены скопированного адреса криптокошелька жертвы из буфера обмена в адрес злоумышленника.

"Отличие этой вредоносной программы заключается в том, что она обладает эффективной и редко используемой способностью использовать поддельные диалоги, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть их двухфакторную аутентификацию, а затем вывести криптовалюты в фоновом режиме", — рассказали эксперты Trustwave Spiderlabs.

Одним из каналов распространения штамма Rilide является Microsoft Publisher, идентифицированный Trustwave. Файл является частью Ekipa RAT, троянской программы удаленного доступа.

Второй вариант распространения штаммов Rilide — Aurora Stealer, который был замечен Trustwave еще в апреле прошлого года как Malware-as-a-Service (MaaS). Вредоносное ПО предназначено для сбора данных из нескольких веб-браузеров, криптовалютных кошельков и локальных систем.

Эксперты по безопасности Trustwave Spiderlabs предупредили владельцев криптоактивов, что нужно проявлять "бдительность и здоровый скептицизм" всякий раз, когда события развиваются по нетрадиционному сценарию или получают нежелательные электронные письма.

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