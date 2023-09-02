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Эксперт назвал цену "картонных" дронов, которые используют ВСУ

2 сентября 2023 20:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эксперт назвал цену "картонных" дронов, которые используют ВСУ
"Картонные" дроны. Фото: YLE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания из Австралии под названием SYPAQ передала нашему государству дроны Corvo PPDS. Их также называют "картонными". Их особенность в том, что они невидимы для враждебной ПВО, поскольку радиоволны имеют худшее взаимодействие с картоном или пенопластом, чем с металлом.

Об этом рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко 24 каналу.

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Указывается, что аббревиатура PPDS означает точную доставку грузов. По словам Романенко, такие беспилотники поставляет не Австралия, а предприятие из этой страны, которое не имеет никаких обязанностей перед Европейским Союзом или США.

Как работает дрон

Украинские воины кладут в дрон минометную мину, имеющую калибр 60 миллиметров, после чего доставляют до цели поражения. Его дальность — 60-120 км, все зависит от того, насколько он загружен.

Украинские военные используют австралийские дроны из картона
"Картонный" дрон. Фото: пресс-служба компании SYPAQ

Эксперт говорит, что эти беспилотники "очень просты".

Из чего на самом деле производят беспилотники

Многие говорят, что такие дроны изготовляют из картона, однако, по словам австралийцев, материалом является не картон, а тонкий листовой пенопласт. Их поставляют в виде пакетов, их размер — 76 - 51 - 4,5 сантиметра.

"Это две коробки пиццы. Примитивнее некуда", — объяснил Романенко.

Особенности Corvo PPDS

Беспилотник можно собрать прямо на позиции, используя клей, крыло на нем закрепляют двумя резинками. Кроме того, дрон имеет электрический моторчик, батарейку и систему GPS.

"После приземления дрон выбрасывается, а батарейка, система наводки и электродвигатель устанавливаются на другой", — говорится в сообщении.

Дроны Corvo, которые производит SYPAQ. Фото компании
Дрон Corvo. Фото: пресс-служба компании SYPAQ

Цена беспилотника

Как известно, "шахед" стоит около 10-20 тысяч долларов, в то время как цена австралийского "картонного" беспилотника составляет менее 100 долларов. Украина уже получила 60 партий таких дронов. Они дешевые, и мы можем использовать их, как желаем, ведь они не налагают на наше государство никаких обязанностей.

"Как заметил эксперт по авиации, бить по российским аэродромам этими дронами возможно, но вряд ли они расположены так близко, иначе их бы расстреливала наша артиллерия", — добавили в сообщении.

Напомним, Украина начала применять против российских самолетов "картонные" дроны. Эти простые для изготовления аппараты уже уничтожили по меньшей мере четыре российских самолета.

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