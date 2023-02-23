Домашняя автоматизация: шаг к гендерному равенству или угроза приватности

Умный дом

Исследование, проведенное учеными из Великобритании и Японии, прогнозирует, что к 2032 году около 28% домашних дел, таких как уход за детьми или оказание паллиативной помощи, могут быть автоматизированы. Тем не менее ученые считают, что технологии не должны заменять людей, а помогать им в их жизни.

Об этом пишет журнал PLOS ONE.

Умный дом

По словам ученых, создание вспомогательных технологий будет полезнее, чем создание работ, которые могут выполнять несколько задач одновременно.

Примечательно, что оптимизм мужчин-исследователей по поводу домашней автоматизации выше, чем у женщин-исследователей в Великобритании, в то время как в Японии ситуация обратная. Предполагается, что автоматизация сократит время, затрачиваемое на покупку продуктов на 60%, в то время как домашняя автоматизация сэкономит много времени, затрачиваемого на неоплачиваемую домашнюю работу. Однако исследователи также обратили внимание на то, что в разных странах мужчины и женщины тратят на домашнюю работу разное количество времени.

Ученые также убеждены, что увеличение автоматизации станет еще одним шагом к гендерному равенству, поскольку неоплачиваемая домашняя работа негативно сказывается на возможности женщин иметь собственные сбережения и заработки. Однако ученые предупреждают, что с развитием технологий возникают новые проблемы, такие как потеря конфиденциальности и приватности, связанная с использованием различных устройств и технологий в доме.

Таким образом, исследование показывает, что домашняя автоматизация может иметь большой потенциал для улучшения жизни людей и повышения гендерного равенства, но также подчеркивает необходимость решения возникающих проблем и вызовов, связанных с использованием новых технологий в домашней среде.

Напомним, что Microsoft представил новую консоль Xbox Series S. Производитель создал игровую приставку в форме печенья Oreo.

Консоль выступает в роли начинки, а по краям производитель разместил две половинки шоколадного печенья. Подставка сделана в стиле молока.

Microsoft сменили и контроллер. Некоторые детали выкрашены в белый цвет с молочным орнаментом. В компании не рассказали, как можно получить уникальную консоль. Вероятно, в будущем приставку разыграют в одном из конкурсов.