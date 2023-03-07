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ChatGPT установили в смарт-часы: что из этого вышло

7 марта 2023 14:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ChatGPT добавили в смарт-часы — какие функции появились у гаджета
Очевидно, с искусственным интеллектом на часах можно будет общаться голосом
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Известный китайский бренд интеллектуальных устройств Amazfit (партнер Xiaomi) анонсировал выход первых в мире смарт-часов, которые будут работать с инструментами на базе ChatGPT.

Что из этого вышло и какими функциями будет обладать гаджет, пишет Gizmochina.

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Сообщается, что в компании приняли решение интегрировать ChatGPT в свою операционную систему Zepp OS.

Пока что ChatGPT будет доступен только на смарт-часах. Но в Amazfit не исключают, что операционную систему с чат-ботом в дальнейшем будут использовать и на других своих устройствах.

Какие функции будут иметь умные часы?

Для работы с нейросетью появился отдельный циферблат с чатом, где можно пообщаться с ChatGPT. Система отвечает на вопросы и выполняет действия по команде.

В теории искусственный интеллект может заменить умного ассистента. Таким образом, с чат-ботом на часах можно будет общаться голосом. Например, спрашивать о погоде, пробках, времени в других городах и многом другом.

Если спросить у ИИ, как прошел день, то чат-бот выдаст отчет данные за этот период.

Как обещает компания, циферблат, созданный с помощью ChatGPT, "предоставит пользователям уникальный опыт, предлагая интерфейс, сочетающий в себе новейшие технологии искусственного интеллекта с удобством умных часов".

Какие функции будут иметь умные часы с ChatGPT

Стоит добавить, с момента своего запуска в 2015 году Amazfit стал одним из самых популярных брендов носимых умных устройств. Компания фокусируется на передовых технологиях для улучшения физической формы и здоровья пользователей.

Между тем, для многих стало настоящей неожиданностью, что именно Amazfit первыми на рынке подняли планку для умных часов. Остальные производители пока не показывали интеграций ChatGPT.

Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.

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