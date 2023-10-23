Apple планирует применить ИИ на всех своих устройствах

Модели Apple iPhone 15 Pro. Фото: Bloomberg

В ответ на массовое распространение искусственного интеллекта в технологических областях компания Apple тоже старается не отставать. Так, в предприятии работают над созданием чат-бота "Apple GPT".

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Apple долго оставалась в стороне

Известно, что ChatGPT стал особенно популярен в прошлом году.

В то время как Google и Microsoft Corp выпустили генеративные версии ИИ своих поисковиков и обновили приложения, Apple "долго оставалась в стороне". Единственным обновлением компании, как говорится в издании, стала усовершенствованная система исправления iOS 17.

Apple и ШИ

Таким образом, в ответ на массовое распространение искусственного интеллекта в технологиях Apple начала работать над разработкой внутреннего чат-бота "Apple GPT" с целью проверить функциональность ИИ.

Так, компания планирует применить соответствующий чат-бот в своих продуктах. В то же время Apple столкнулась с проблемой и пока не понимает, как лучше развернуть в устройствах искусственный интеллект: как полностью на устройстве, как облачная настройка или что-то среднее.

Напомним, ранее мы писали о том, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году.

Добавим, компания Apple весной 2024 года может представить новое поколение iPad Pro. Однако модели будут заметно дороже нынешних из-за перехода на OLED-дисплей.