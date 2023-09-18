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Apple добавила для новых проводных наушников уникальную функцию

18 сентября 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Apple добавила для новых проводных наушников уникальную функцию
Проводные наушники от Apple. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно компания Apple перевела на современный зарядный порт USB-C свои проводные наушники EarPods. Они получили уникальную функцию.

Об этом сообщает 9to5Mac.

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Новые EarPods

Самая дешевая гарнитура Apple поддерживает звук без потерь (Lossless). Частота дискретизации в новых наушниках теперь составляет 48 кГц (было 44,1 кГц), а разрядность — 24 бита (было 16 бит).

Известно, что стриминговый сервис АррІе Music выдает качество до 24 бит / 192 кГц, однако в режиме "без потерь" — только 24 бит / 48 кГц. Издание отмечает, что новые EarPods с USB-C полностью совместимы с этими стандартами.

Пока никакие другие AirPods напрямую не поддерживают звук без потерь.

Проводные EarPods с USB-C стоят всего 19 долларов.

Напомним, если при зарядке новых смартфонов Apple из серии iPhone 15 использовать несертифицированные блоки питания и кабели USB-С, устройства могут навсегда выйти из строя. Подделки имеют неправильные средства защиты смартфонов.

Также мы писали, что разница в ценах на новый флагман Apple iPhone 15 Pro между разными регионами мира достигают размеров пропасти. Если в некоторых штатах США стоимость телефона не изменилась по сравнению с прошлогодним iPhone 14 Pro, то в Турции она выросла более чем на 60%.

Добавим, пользователи смартфонами с одобрением относятся к тому, что iPhone 15 оборудовали разъемом USB-C. Об этом свидетельствует опрос более 1000 пользователей iPhone и более 1000 поклонников Android.

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