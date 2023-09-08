Акции Apple резко упали: как это связано с китайским правительством

Офис компании Apple. Иллюстративное фото: Unsplash

Расширение Пекином ограничений на использование iPhone государственными служащими вызвало беспокойство среди законодателей США. Так, американские технологические компании, сильно зависящие от Китая, могут пострадать из-за растущего напряжения между странами.

Об этом пишет Reuters.

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Акции Apple в четверг упали на 2,9% и потерпели худшее двухдневное процентное падение с ноября 2022 года. Это произошло после новостей о том, что Пекин приказал сотрудникам некоторых центральных государственных учреждений за последние недели прекратить использовать продукцию Apple на работе.

К тому же акции поставщика Apple Qualcomm упали на 7,2%, став лидером по потерям среди крупнейших технологических компаний.

Несколько аналитиков из Уолл-стрит заявили, что введение таких ограничений показывают, что даже компания, имеющая хорошие отношения с китайским правительством, не защищена от роста напряженности между КНР и США.

"Противостояние между Китаем и США обострилось в последние годы, поскольку Вашингтон пытается ограничить доступ Китая к ключевым технологиям, включая передовые технологии микросхем, а Пекин стремится уменьшить свою зависимость от американских технологий", — пишет СМИ.

В США не удивлены новости ограничениями Китая по отношению к американским компаниям.

"Ширший запрет не является неожиданностью и показывает, как Китай пытается ограничить доступ западных компаний на рынок страны", — заявил глава комиссии Палаты представителей США по Китаю Майк Галлахер.

В то же время в КНР умело пользуются отставанием иностранных конкурентов. Китайская компания Huawei на прошлой неделе выпустила свой новый смартфон Mate 60 Pro. Гаджет работает на передовом чипе, изготовленном китайским контрактным изготовителем микросхем SMIC. В США заинтересовались содержимым чипа.

"Поздно вечером в четверг Министерство торговли США заявило, что работает над получением дополнительной информации "о характере и составе" чипа, который может нарушать торговые ограничения", — передает Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что китайским чиновникам запретили пользоваться продукцией Apple.

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