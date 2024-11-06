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ВВК для призывника, чтобы устроиться на работу — нужно ли это

6 ноября 2024 16:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Трудоустройство призывников – нужно ли проходить ВВК
Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: news.blog.net.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане в возрасте до 25 лет не должны проходить военно-врачебную комиссию перед устройством на новую работу вплоть до перехода в статус "военнообязанный". Также им не нужно досрочно менять приписное удостоверение на военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В условиях военного положения все военнообязанные граждане в процессе трудоустройства должны предоставлять своим будущим работодателям военно-учетный документ.

К юристам обратился 20-летний гражданин, заявивший, что от него требуют пройти военно-врачебную комиссию и получить военный билет для трудоустройства.

Юристы объяснили, почему такие требования незаконны.

Ни ВВК, ни военного билета

"Ваше приписное свидетельство является действующим и надлежащим ВУД для Вашего возраста и не подлежит обязательной замене ВУД нового образца", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Так что менять приписное на военный билет до достижения 25-летнего возраста не нужно.

Также Айвазян заверил, что проходить военно-врачебную комиссию призывнику, желающему устроиться на работу, не нужно.

Напомним, мы ранее писали о том, что работодатель имеет право требовать от работника исключительно бумажных военных документов, не принимая электронный ВУД.

Также мы сообщали о нюансах трудоустройства временно непригодных в условиях войны.

ТЦК и СП призывник ВВК военный билет работодатели

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