Трудоустройство призывников – нужно ли проходить ВВК

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: news.blog.net.ua

Граждане в возрасте до 25 лет не должны проходить военно-врачебную комиссию перед устройством на новую работу вплоть до перехода в статус "военнообязанный". Также им не нужно досрочно менять приписное удостоверение на военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В условиях военного положения все военнообязанные граждане в процессе трудоустройства должны предоставлять своим будущим работодателям военно-учетный документ.

К юристам обратился 20-летний гражданин, заявивший, что от него требуют пройти военно-врачебную комиссию и получить военный билет для трудоустройства.

Юристы объяснили, почему такие требования незаконны.

Ни ВВК, ни военного билета

"Ваше приписное свидетельство является действующим и надлежащим ВУД для Вашего возраста и не подлежит обязательной замене ВУД нового образца", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Так что менять приписное на военный билет до достижения 25-летнего возраста не нужно.

Также Айвазян заверил, что проходить военно-врачебную комиссию призывнику, желающему устроиться на работу, не нужно.

Напомним, мы ранее писали о том, что работодатель имеет право требовать от работника исключительно бумажных военных документов, не принимая электронный ВУД.

Также мы сообщали о нюансах трудоустройства временно непригодных в условиях войны.