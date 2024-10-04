Выезд за границу исключенным из учета – когда запрещено

Проверка на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Граждане, исключенные из военного учета, имеют право выезжать за границу во время действия военного положения. Но при этом они должны иметь документ, без которого их не выпустят за пределы Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключенные из военного учета могут выезжать за границу

В отличие от снятых с военного учета, исключенные из военного учета граждане не являются военнообязанными и не подлежат мобилизации.

Поэтому они могут уезжать за пределы Украины во время действия военного положения.

Какой документ должны иметь при себе на границе исключены из учета

Но для того чтобы пересечь государственную границу в особый период, они должны, кроме загранпаспорта, иметь при себе еще один документ.

Этим документом является военный билет или временное удостоверение военнообязанного, где будет указано, что это лицо исключено из военного учета.

Без военно-учетного документа даже исключенный из учета гражданин не будет выпущен за границу.

Напомним, юристы объяснили, можно ли уехать за границу без военно-учетных документов.

Добавим, в ГПСУ объяснили, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.