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Воинский учет до 18 лет когда нужно идти в ТЦК подросткам

23 апреля 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Когда нужно становиться на воинский учет несовершеннолетним в Украине
Молодые военные. Фото иллюстративное: focus.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Ставати на військовий облік неповнолітні юнаки в Україні мають у віці 16 років у рік, коли їм виповнюється 17. Для цього потрібно надати ТЦК облікові персональні дані, здати аналізи та пройти ВЛК.

Про це повідомляє 24 канал.

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До 17 років хлопці вважаються допризовниками, а від 17 років — призовниками.

У разі переїзду в інше місто, область чи виїзду за кордон юнак має впродовж тижня прибути за місцем проживання до ТЦК та СП або дипломатичної служби. Після постановки на облік неповнолітній отримує військовий квіток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Раніше у ТЦК та СП пояснили, хто обов'язково має ставати на військовий облік. На обліку повинні перебувати чоловіки віком від 17 до 60 років і окремі категорії жінок.

Також ми повідомляли, що нардеп Георгій Мазурашу пропонує зменшити розмір штрафів від ТЦК та СП. На його думку, для багатьох українців недосяжною є навіть сума штрафу 8–12 тисяч гривень

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