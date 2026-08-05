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В ТЦК объяснили, что надо делать после получения повестки

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 07:30
Что требует закон после вручения повестки ТЦК
Постановка на воинский учет. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

После получения повестки военнообязанный должен выполнить требования, предусмотренные законодательством Украины. Порядок действий определен Кабинетом министров в правилах проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. От своевременного выполнения этих требований зависит ведение воинского учета и организация мобилизационных мероприятий.

При наличии уважительных причин неявки гражданин обязан сообщить об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский ТЦК и СП.

Какие обязанности предусмотрены законодательством

Военнообязанный должен прибыть в указанное в повестке время и место, имея при себе документ, удостоверяющий личность, военно-учетный документ, а также другие документы, если это предусмотрено содержанием повестки. Если прибыть невозможно по уважительным причинам, необходимо как можно быстрее уведомить ТЦК и СП и предоставить документы, подтверждающие обстоятельства, помешавшие явке.

Закон относит к таким причинам, в частности, состояние здоровья, смерть близкого родственника, стихийное бедствие и другие обстоятельства, объективно исключающие возможность своевременного прибытия. После устранения уважительной причины гражданин обязан самостоятельно прибыть в территориальный центр комплектования в сроки, установленные законодательством, не ожидая повторного вызова.

Во время посещения ТЦК необходимо выполнять законные требования должностных лиц, связанные с уточнением военно-учетных данных, прохождением военно-врачебной комиссии и другими предусмотренными законом процедурами. Эти требования закреплены действующим порядком проведения мобилизации. 

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Напомним, ранее Новини.LIVE публиковали заявление представителя Офиса Президента о том, рассматривается ли снижение мобилизационного возраста в Украине.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о приговоре киевлянину, которого суд признал виновным в уклонении от мобилизации, несмотря на оформленное впоследствии бронирование. 

повестки война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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