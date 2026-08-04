Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК займется мужчинами за рубежом: Кабмин уже принял постановление

ТЦК займется мужчинами за рубежом: Кабмин уже принял постановление

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 21:40
Дистанционный учет ТЦК: украинцев за рубежом будут массово проверять
Паспорт Украины и военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Фото: УНИАН, коллаж «Новости.LIVE»

Правительство внесло существенные изменения в правила воинского учета, которые в первую очередь коснутся мужчин, находящихся за пределами страны. Таким образом, согласно постановлению Кабинета Министров № 981, украинцы в возрасте от 18 до 60 лет смогут получать консульские услуги исключительно при наличии электронного военно-учетного документа, а тех, кого нет в базе, будут регистрировать дистанционно без прохождения медицинской комиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные, обнародованные «Судебно-юридической газетой».

Правительство изменило правила воинского учета для украинцев за рубежом

Мужчины призывного возраста, находящиеся за рубежом, отныне будут проходить обязательную проверку военного учета при обращении в дипломатические учреждения.

Постановление правительства № 981 установило жесткие требования: консульские услуги гражданам в возрасте от 18 до 60 лет будут предоставляться только после предъявления электронного военно-учетного документа.

Исключением будут только ситуации, когда лицу необходимо оформить документы для возвращения в Украину. Проверка актуальности документа будет осуществляться консулом в режиме реального времени через информационную систему "е-Консул".

Читайте также:

Что будет с мужчинами за границей, которые не стоят на учете

Если же во время визита выяснится, что информация о гражданине отсутствует в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, его поставят на воинский учет автоматически. Согласно новым правилам, для такой первичной дистанционной регистрации и создания электронного документа больше не требуется проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Степень годности к службе будет определяться позже в рамках отдельной процедуры.

В случае возникновения неточностей гражданам придется оперативно инициировать исправление информации или обжаловать действия ТЦК в правовом поле.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, согласно нормам действующего украинского законодательства, постановка на воинский учет является обязанностью гражданина и обычно требует личного визита в территориальный центр комплектования, однако отдельная категория лиц имеет возможность пройти эту процедуру дистанционно с помощью приложения Резерв+.

В то же время военнообязанные мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, сохраняют законное право на пересечение государственной границы во время военного положения. Для выезда за пределы страны им необязательно сопровождать детей. Юристы объяснили, что это является ключевым условием для реализации такого права.

военный учет ТЦК и СП консульство
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации