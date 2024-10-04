Лишение свободы за отказ от повестки — в Николаеве судили мужчину

Работник ТЦК на улице. Фото: Reuters

В Николаеве судили мужчину, который отказался от получения повестки и таким образом уклонился от мобилизации. Военная врачебная комиссия признала его пригодным, однако он считал, что состояние здоровья не позволяет ему проходить службу.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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В декабре 2023 года житель Николаева был признан годным к мобилизации. Работники ТЦК хотели вручить ему повестку, но тот отказался от нее.

В суде мужчина заявил, что признает свою вину частично, и добавил, что врачебная комиссия сочла его пригодным к мобилизации, и подтвердил, что работники ТЦК хотели вручить ему повестку. Обвиняемый сказал, что состояние его здоровья не позволяет ему проходить военную службу.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, на что он вместо подписи об ознакомлении с предупреждением изложил лично на нем собственные объяснения по ситуации. В частности, там он отметил, что считает себя неправомерно доставленным в РТЦК.

Несмотря на это, житель Николаева к врачам раньше не обращался, не получал какого-либо лечения и не обжаловал решение ВЛК о своем состоянии здоровья.

Судьи Ленинского районного суда г. Николаева признали его виновным по статье 336 УК и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области солдат обжаловал в суде неправомерное решение воинской части об отказе ему в увольнении со службы по уходу за бабушкой.

Также в Черновицкой области судьи избирали меру наказания для работника ТЦК, избившего мужчину во время вручения ему повестки.