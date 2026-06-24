ТЦК не имеет права задерживать мужчину дома: разъяснение юриста

Административное задержание ТЦК. Фото: кадр из видео

Светлана Красноштан Редактор

Группы оповещения территориальных центров комплектования могут задерживать нарушителей воинского учета. Это не уголовное, а административное задержание. Однако дома гражданина задерживать не имеют права.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Работа групп оповещения ТЦК

Территориальные центры комплектования во время действия военного положения занимаются процессом всеобщей мобилизации. В настоящее время сотрудники ТЦК получили дополнительные полномочия.

К таким полномочиям относится, например, вручение повесток не только в помещениях ТЦК, но и в любых общественных местах. Также представители центров комплектования имеют право задерживать нарушителей военного учета.

Для этого были созданы группы оповещения ТЦК. В эти группы входят и полицейские, которые и должны осуществлять административное задержание.

На дому ТЦК не может задержать

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами работы групп оповещения ТЦК. Например, где именно они могут осуществлять административное задержание, в частности, возможно ли это дома у военнообязанного гражданина.

Юристы, комментируя эту тему, подчеркнули, что задержание в общественном месте вполне возможно. Такой процесс предусмотрен законом и уже неоднократно наблюдался на улицах украинских городов.

Ситуация с пребыванием военнообязанного гражданина дома несколько иная. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Что касается прихода ТЦК на дом, то они не наделены полномочиями задерживать военнообязанных".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго могут удерживать человека в ТЦК после административного задержания.

В Украине сотрудники Национальной полиции по обращению ТЦК и СП имеют полномочия осуществлять административное задержание военнообязанных граждан, нарушивших правила воинского учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В дальнейшем таких лиц доставляют в территориальные центры комплектования. Сколько может длиться административное задержание и какие процедуры ожидают задержанных, объяснил в интервью пресс-секретарь Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как обжаловать административное задержание через группу оповещения ТЦК.

Административное задержание военнообязанного могут проводить только полицейские. В случае неправомерности такого шага военнообязанный гражданин может подать жалобу на горячие линии или в специализированную прокуратуру.