Украинские военнослужащие; студенты. Фото иллюстративное: "Вечерний Киев", "Львовская политехника". Коллаж: Новини.LIVE

Мужчины, которые обучаются на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку. Такая льгота предоставляется тем, кто получает профессиональное, специальное, дополнительное или высшее образование, а также студентам аспирантуры или докторантуры. Правда, отсрочка будет действовать только на время фактического обучения.

Об этом со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сообщает Новини.LIVE.

При каких условиях студент может получить повестку

В период между уровнями образования право на отсрочку не сохраняется. Например, студента, который получил степень бакалавра, но еще не оформил отсрочку, могут призвать.

Повестку могут вручить даже студенту, который еще не получил диплом. Речь идет о соискателях образования, которых отчислили или исключили из учебного заведения. В то же время, пока нет приказа об отчислении, право на отсрочку не отменяют.

После получения повестки студент должен явиться в ТЦК и СП. Если отсрочка действует, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт обучения.

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