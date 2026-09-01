Розыск ТЦК после запроса в Дії: почему появляется статус в Резерв+

Работа военного за компьютером и приложение "Дія". Фото: коллаж Новини.LIVE

Украинцы сталкиваются с неожиданными последствиями использования государственных электронных сервисов, когда после обычного запроса документов система сообщает о проблемах с законом. Показательным стал случай с военнообязанным в возрасте старше 50 лет, который заказал справку на портале "Дія". Уже через несколько часов в приложении "Резерв+" мужчина увидел, что его разыскивают. Реестр "Оберіг" зафиксировал нарушение правил воинского учета из-за якобы неявки по повестке. При этом сотрудники почты заверили семью, что никаких писем на их адрес не поступало.

Насколько это законно и помогает ли "Дія" искать тех, кто нарушает правила воинского учета, объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

Реклама

Помогает ли "Дія" в поиске уклонистов для ТЦК и СП

Юрист Владислав Дерий утверждает, что такая ситуация не является технической ошибкой. Приложения "Дия" и "Резерв+" самостоятельно не генерируют никаких статусов, а лишь отображают информацию из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Запрос через "Дію" просто спровоцировал синхронизацию данных, подтянув актуальный статус, который сотрудники ТЦК внесли накануне. Таким образом, государственный портал стал лишь инструментом выявления проблемы, а не её первопричиной.

Мужчина, который не проходил военную кафедру, не служил и не имел статуса ограниченно годного, еще с начала июля числился в расширенной выписке из "Оберіг" как солдат резерва, нуждающийся в базовой общевойсковой подготовке.

Читайте также:

В то же время у него есть зафиксированные в системе Helsi проблемы со здоровьем, но нет ни отсрочки, ни освобождения от военной службы. Официальный статус "в розыске" в контексте воинского учета означает, что руководитель центра комплектования инициировал обращение в правоохранительные органы относительно административного задержания и принудительной доставки гражданина.

Адвокат объясняет, что это делается на основании части 3 статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", а также статей 259 и 262 КоАП. Военкомат идет на такой шаг, когда считает, что лицо нарушило законодательство о мобилизации или правила воинского учета по статьям 210 или 210-1 КоАП.

Откуда берутся обвинения в игнорировании повесток

Но главной причиной заочных правонарушений стали изменения в правилах оповещения, утвержденные постановлением правительства № 560. Отныне повестку можно отправлять заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания.

Критическим нюансом является то, что подтверждением уведомления считается не только личная подпись гражданина, но и обычная отметка почты об отсутствии лица по адресу или его отказе забрать письмо.

Если почтальон не застал человека дома и вернул письмо в ТЦК с отметкой об отсутствии адресата, военкомат юридически фиксирует неявку по повестке, что дает автоматическое право обратиться в полицию с просьбой о задержании.

Как обжаловать необоснованный розыск

"То есть, если сотрудник Укрпочты не проинформировал мужчину о том, что ему пришла повестка от ТЦК, то мужчина не считается должным образом уведомленным", — подчеркивает юрист Дерий.

Первый предусматривает подачу онлайн-запроса на исправление данных непосредственно через приложение "Резерв+". Второй вариант заключается в направлении официального заявления о закрытии дела на электронный адрес ведомства или по почте через Укрпочту. Третий способ требует личного визита в территориальный центр комплектования для подачи заявления об исправлении данных.

Однако юрист предупреждает, что без действующей отсрочки или бронирования во время личного визита мужчина подлежит мобилизации на общих основаниях. Если же ни один из этих шагов не сработает и военкомат не снимет розыск, такую бездеятельность учреждения придется оспаривать уже в судебном порядке.

Новини.LIVE сообщали, что объявление в розыск со стороны ТЦК является административной мерой в отношении нарушителей правил воинского учета. Обычно такой статус получают военнообязанные старше 25 лет, подлежащие общей мобилизации, однако в розыск могут попасть и граждане более молодого возраста, если они нарушили правила учета призывников.

Сам же розыск имеет определенные законом временные рамки. Он может длиться три месяца после даты объявления. Если за этот период решение об административном взыскании не выполнено, гражданин получает законное право инициировать официальное закрытие дела в связи с истечением срока давности.