Сырский: Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали готовы к изменениям

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Сухопутные войска и территориальные центры комплектования, подчиняющиеся ему, готовы к изменениям. По его словам, они посещают все заседания в Верховной Раде, передают информацию о нарушениях в Государственное бюро расследований и настаивают на привлечении полиции.

Об этом Александр Сырский сообщил в колонке "Милитарного", передает Новини.LIVE.

Сухопутные войска и ТЦК готовы к изменениям

Сырский отметил, что реформа мобилизации — это законодательная и административная работа министерства. По его словам, он ждет её так же, как и вся страна.

Денежное обеспечение военных

"И последнее, о чем я не имею права умалчивать, — денежное обеспечение. Господин министр сам публично заявил, что часть средств из зарплат военных была направлена на закупку дронов. Из-за этого на второе полугодие возник вопрос о финансировании выплат", — отметил Сырский.

По его словам, зарплата солдата — это не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью.

Сырский говорит, что сейчас вместе с правительством ищут решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое вовремя и в полном объеме. По его словам, решения о миллиардах нельзя принимать без расчета последствий для миллиона людей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Хмельницкий городской районный суд, мужчина добился возврата 17 тысяч гривен штрафа, наложенного ТЦК. Суд установил, что после отмены постановления об административном наказании у государства нет законных оснований удерживать уже уплаченные средства.

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