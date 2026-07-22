Суд отменил повторный штраф ТЦК за непрохождение ВЛК

Сотрудники ТЦК, судейский молоток. Фото: Черкасский ТЦК, magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Военнообязанного дважды оштрафовали на 17 тысяч гривен за непрохождение военно-медицинской комиссии. Однако суд признал повторное наказание незаконным и отменил второе постановление ТЦК. Основанием послужила норма Конституции Украины, запрещающая дважды привлекать лицо к ответственности за одно и то же правонарушение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Винницкого городского суда.

Почему ТЦК дважды оштрафовал военнообязанного

Как следует из материалов дела, мужчину еще в 1988 году признали ограниченно годным к военной службе. После изменений в законодательстве он должен был повторно пройти военно-медицинскую комиссию до 5 июня 2025 года, однако этого не сделал.

В ноябре 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки привлек его к административной ответственности и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен.

После этого военнообязанный всё же прошел военно-медицинскую комиссию. Однако уже в январе 2026 года ТЦК вынес ещё одно постановление и повторно оштрафовал мужчину на ту же сумму за то же нарушение.

Какое решение принял суд

Не согласившись с повторным штрафом, военнообязанный обратился в суд. В ходе рассмотрения дела суд установил, что оба постановления ТЦК касались одного и того же правонарушения — непрохождения военно-медицинской комиссии.

Суд пришел к выводу, что после первого привлечения к административной ответственности повторное наложение штрафа за те же действия является незаконным. В своем решении он сослался на статью 61 Конституции Украины, которая запрещает дважды привлекать лицо к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

В результате Винницкий городской суд отменил второе постановление ТЦК и прекратил производство по делу об административном правонарушении.

Суд также подчеркнул, что повторное наказание нарушает принцип правовой определенности, который является составной частью верховенства права.

В то же время это решение не отменяет ответственности за нарушение правил воинского учета или непрохождение ВЛК. Оно лишь подтверждает конституционный принцип: за одно и то же административное правонарушение лицо нельзя дважды привлекать к юридической ответственности одного вида.

Новини.LIVE сообщали, что украинец через суд добился возврата 17 тысяч гривен штрафа, который ранее уплатил по постановлению ТЦК. Суд установил, что после отмены административного взыскания у государства нет законных оснований удерживать эти средства. Помимо суммы штрафа, мужчине также возместили уплаченный судебный сбор.

Новини.LIVE также писали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о существовании коррупционных схем во время мобилизации. По его словам, отдельные военнообязанные платят до 10 тысяч долларов, чтобы их отпустили после задержания сотрудниками ТЦК, а до 20 тысяч долларов — после доставки в центр комплектования. Также омбудсмен сообщил о случаях мобилизации людей с серьезными проблемами со здоровьем, которых воинские части отказываются принимать на службу.