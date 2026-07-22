Срок бронирования на 45 дней может быть меньше: с какой даты отсчитывается срок

Бронирование на работе. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действует временная отсрочка на 45 дней на предприятии. За это время военнообязанный может решить свои проблемы с документами, обновлением данных в ТЦК и т. д. Однако срок не всегда составляет 45 дней — всё зависит от даты приема на работу, на это стоит обратить внимание.

Об этом пишут на Юрсити.UA, передает Новини.LIVE

Временное отсрочка призыва

Как объясняют специалисты, работники бронируются на работе на срок до 45 дней именно со дня начала трудовых отношений. То есть, если уже прошло 10 дней после приема работника на работу, то бронирование будет составлять не 45, а 35 дней.

Важно, чтобы работодатель подал заявление о временном бронировании работника в тот же день, когда заключил трудовой договор. Так у человека будет больше времени для решения вопросов с ТЦК.

Также военнообязанные интересуются у юристов, не станет ли проблемой, если во время подачи заявления на временное бронирование обновляется паспорт, ведь эта процедура также занимает около 10 дней.

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Однако юристы уверяют, что оформление паспорта и получение бронирования — это два параллельных процесса, которые юридически и технически не противоречат друг другу. Беспокоиться из-за того, что эти два события совпали по времени, не стоит.

Важно отметить, что для оформления бронирования (электронного, которое сейчас оформляется работодателями через портал "Дія") ключевым является наличие идентификационного кода (РНОКПП) и статус в реестре "Оберіг".

Ранее мы писали, как избежать статуса "в розыске" при перебронировании на работе. Снять с себя статус "в розыске" можно несколькими способами, один из которых — уплатить штраф.

Также важно знать, какие документы нужны, чтобы работодатель оформил отсрочку. Распечатки военно-учетных документов из "Резерв+" будет достаточно.