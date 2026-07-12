Сменил работу с отсрочкой: в ТЦК должен уведомить работодатель

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкий ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Работники образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации. Смена места работы не влияет на отсрочку, если на новом месте гражданин также будет иметь право на ее получение. Уведомлять ТЦК при этом не требуется.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Право на отсрочку от призыва

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этот процесс начался 24 февраля 2022 года после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Теоретически право на отсрочку имеют все граждане Украины.

Но это право не является безусловным: гражданин должен доказать наличие оснований для отсрочки. Перечень оснований определяется национальным законодательством.

Сменил работу, имея отсрочку: сообщать в ТЦК необязательно

К юристам обратился гражданин, который работает в школе учителем и имеет отсрочку. Мужчина рассказал, что планирует перейти на работу в другое учебное заведение, где также будет иметь отсрочку.

Гражданин поинтересовался, должен ли он уведомлять ТЦК о смене места работы и отсрочке. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что у такого человека нет обязанности информировать центр комплектования.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Информацию о том, что вы уволились из школы и устроились в вуз, сообщат ваши работодатели. За то, что вы не будете уведомлять ТЦК, штрафа не будет".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как можно онлайн уведомить ТЦК об изменении семейного положения.

Военнообязанный гражданин может уведомить ТЦК об изменении семейного положения через приложение "Резерв+". Также он может направить в территориальный центр комплектования заказное письмо.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, о каких изменениях гражданин имеет право не уведомлять ТЦК.

Военнообязанный гражданин должен сообщать в ТЦК всю личную информацию и изменения в ней. Но информацию о покупке недвижимости или любой другой собственности передавать в территориальные центры комплектования не нужно.