Смена работы и отсрочка: при каких условиях необязательно обращаться в ТЦК

Мужчины возле военкомата, сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: УНІАН, hromadske. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Украинцы, сменившие место работы, могут не спешить с посещением военкомата. В большинстве случаев гражданам не нужно лично сообщать о новой должности. Главное, чтобы новая работа также давала законное право на освобождение от призыва.

Об этом 26 июля сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Кто информирует ТЦК об изменении места работы

Законодательство возлагает обязанность по ведению воинского учета на места работы: предприятия, учреждения и организации. Работодатели самостоятельно направляют сведения о приеме новых работников, их увольнении или других кадровых перестановках.

"Смена места работы не лишает права на отсрочку, если новое место трудоустройства также соответствует установленным законом требованиям, а вы имеете право на ее получение", — отметили в региональном ТЦК и СП.

В случае перехода человека на новую работу отсрочка не продлевается и не переоформляется автоматически, но остается в силе, если новая работа также соответствует законодательным критериям, которые дают на нее право. Если у работника возникают сомнения относительно действительности данных, специалисты советуют обратиться к кадровику на предприятии или напрямую в военкомат.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что в ТЦК и СП могут вызвать даже тех, кого уже сняли с учета. Не исключается, что гражданину периодически придется взаимодействовать с военкоматом. А вот на учет его, согласно действующему законодательству, уже не вернут.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП писал об алгоритме добровольного призыва. Добровольцы взаимодействуют непосредственно с выбранной воинской частью. На прохождение ВВК их направляет не военкомат, а командир.