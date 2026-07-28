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Главная ТЦК Смена работы и отсрочка: при каких условиях необязательно обращаться в ТЦК

Смена работы и отсрочка: при каких условиях необязательно обращаться в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 07:45
Когда военнообязанным с отсрочкой не нужно обращаться в ТЦК в случае смены работы
Мужчины возле военкомата, сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: УНІАН, hromadske. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, сменившие место работы, могут не спешить с посещением военкомата. В большинстве случаев гражданам не нужно лично сообщать о новой должности. Главное, чтобы новая работа также давала законное право на освобождение от призыва.

Об этом 26 июля сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Кто информирует ТЦК об изменении места работы

Законодательство возлагает обязанность по ведению воинского учета на места работы: предприятия, учреждения и организации. Работодатели самостоятельно направляют сведения о приеме новых работников, их увольнении или других кадровых перестановках.

"Смена места работы не лишает права на отсрочку, если новое место трудоустройства также соответствует установленным законом требованиям, а вы имеете право на ее получение", — отметили в региональном ТЦК и СП.

В случае перехода человека на новую работу отсрочка не продлевается и не переоформляется автоматически, но остается в силе, если новая работа также соответствует законодательным критериям, которые дают на нее право. Если у работника возникают сомнения относительно действительности данных, специалисты советуют обратиться к кадровику на предприятии или напрямую в военкомат.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что в ТЦК и СП могут вызвать даже тех, кого уже сняли с учета. Не исключается, что гражданину периодически придется взаимодействовать с военкоматом. А вот на учет его, согласно действующему законодательству, уже не вернут.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП писал об алгоритме добровольного призыва. Добровольцы взаимодействуют непосредственно с выбранной воинской частью. На прохождение ВВК их направляет не военкомат, а командир.

работа мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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