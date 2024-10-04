Штрафы ТЦК увеличились – причина и детали

Сотрудники ТЦК выписывают штрафы. Фото: vinnitsa.info

После начала полномасштабной войны в Украине значительно выросли штрафы за нарушение военного учета. Но существуют условия, когда даже нынешние штрафы могут возрасти вдвое.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко.

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Как выросли штрафы за нарушение военного учета

В Украине после начала полномасштабной войны и введения военного положения были увеличены штрафы за нарушение военного учета.

В частности, базовый штраф за нарушение военного учета вырос с 1500 до 17000 гривен.

Но, отметил Роман Кичко, это не максимальный размер штрафа.

Когда штраф может возрасти еще вдвое

"Это не всегда может быть 17 тысяч, если человек его не платит", — подчеркнул юрист.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда штраф был наложен, нарушитель его не оплатил по каким-либо причинам в течение 15 дней — работники ТЦК передают материал об этом админнарушении в исполнительную службу, и в этой ситуации размер штрафа вырастает вдвое.

Напомним, что мы писали о том, как проверить наличие штрафов от ТЦК.

Также мы писали о штрафах для отдельной категории граждан — призывников.