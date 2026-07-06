Розыск ТЦК в связи со сменой адреса: почему обновление данных в "Резерв+" не поможет

Сообщение о нарушении воинского учета и проверка гражданина на предмет розыска группой оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне", Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Если гражданин не обновил данные военного учета после переезда на другое место жительства, его объявят в розыск ТЦК. Однако одного лишь обновления данных для снятия с розыска будет недостаточно. Придется уплатить штраф или обжаловать розыск в суде.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Нарушение правил учета и санкции ТЦК

Граждане, состоящие на воинском учете, должны соблюдать все правила и предписания учета. За нарушение этих правил ТЦК имеет право применять к таким гражданам соответствующие санкции.

Первой из таких санкций является административное взыскание. Это штраф, базовый размер которого во время войны составляет 17 тысяч гривен.

Если гражданин, на которого наложено такое взыскание, не уплатит штраф, к нему может быть применена следующая санкция. Это объявление гражданина в розыск.

Обновление данных не спасёт

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск ТЦК. Его объявили в розыск за то, что, сменив адрес проживания, он не сообщил об этом в центр комплектования.

Гражданин поинтересовался, достаточно ли будет для снятия с розыска обновить данные через приложение "Резерв+". Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил, что обновить данные придется в любом случае: "Вам нужно в "Резерв+" указать фактический адрес проживания в том городе, где вы состоите на воинском учете. А еще лучше, по возможности, измените место регистрации проживания".

Но, добавил Дерий, этого будет недостаточно: "Тем не менее, автоматически розыск все равно не снимет. Чтобы снять нарушение, у вас есть два варианта действий: уплата штрафа в размере 8500 грн через "Резерв+" и обжалование неправомерного розыска сначала в досудебном, а затем в судебном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как работает функция снятия с розыска ТЦК через "Резерв+".

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителей воинского учета в розыск. Снять себя с розыска можно удаленно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях все же придется обращаться в ТЦК.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что юрист назвал лучший способ проверить, не находится ли человек в розыске ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала выяснить, имеется ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.