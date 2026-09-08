ТЦК налагает законные штрафы на предприятия без проверок: разъяснение к Порядку № 1487

Проверка документов. Фото: «Суспильне.Львов»

В Украине ТЦК и СП могут налагать штрафы на руководителей предприятий в размере 34 тысяч гривен без проведения выездных или плановых проверок. Действующее законодательство не ограничивает полномочия военкоматов только ревизиями. Отсутствие компании в графиках проверок ТЦК не защищает должностных лиц от административной ответственности за срыв мобилизационных требований.

Такую судебную практику объяснила эксперт по воинскому учету Юлия Видиборец, передает Новини.LIVE.

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Почему ТЦК может наложить на компанию штраф даже без проверки

Нормы украинского законодательства не обязывают военкоматы назначать ревизию для вынесения постановления о правонарушении. В соответствии с пунктом 80 правительственного Порядка № 1487 от 30 декабря 2022 года, плановые мероприятия в отношении компаний с забронированными работниками или мобилизационными распоряжениями должны проводиться ежегодно, а в отношении остальных субъектов хозяйствования такие отчеты подаются один раз в четыре года.

Из-за нехватки ресурсов в военкоматах во время военного положения должностных лиц все чаще привлекают к ответственности дистанционно, выявляя нарушения по текущим документам или конкретным датам.

За что ТЦК чаще всего штрафует работодателей

Работодателей штрафуют за трудоустройство граждан без военного билета, препятствование прибытию людей в сборные пункты, несвоевременное представление сведений или невыполнение прямых распоряжений об оповещении персонала.

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Поскольку во время войны сотрудники ТЦК физически не имеют времени на длительный кадровый анализ, под санкции попадают нарушения, связанные с пропуском календарных сроков или открытым саботажем приказов ТЦК.

Судебная практика свидетельствует, что наиболее распространенным поводом для наложения штрафа в размере 34 000 гривен по части 3 статьи 210-1 КоАП является именно нарушение процедуры оповещения работников.

Показательным стал случай с частным предприятием "НАФ", директор которого получил распоряжение ТЦК об оповещении призывников и резервистов и обеспечении их явки. Однако вместо издания внутреннего приказа руководитель отправил вызванных сотрудников в отпуск за свой счет.

В связи с этим Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 21 мая 2025 года по делу № 739/627/25 признал бездействие должностного лица прямым отказом от исполнения законных обязанностей и оставил штраф в силе.

Наказание грозит даже в тех ситуациях, когда сотрудников предупредили, но они нарушили регламент отчетности перед военкоматом согласно пункту 47 Порядка № 1487. В частности, обособленное подразделение «Охрана» государственного предприятия "Селидовуголь" получило требование вручить вызовы работникам для прохождения ВЛК и обновления данных. Руководство издало приказ и собрало подписи подчиненных, однако не направило в ТЦК письменное подтверждение выполнения полученного письма. В результате инспектор по кадрам получил штраф, а Селидовский городской суд Донецкой области 17 января 2024 года в рамках дела № 242/2060/23 отклонил иск об отмене постановления, вставая на сторону военных.

Нередко штрафы налагаются на предпринимателей за невыполнение военно-транспортной обязанности в соответствии с постановлением Кабмина № 1921 от 28 декабря 2000 года. Руководитель ГП «Рогачевское» отказался принимать частичный наряд на предоставление грузовика "КАМАЗ", заявив об отсутствии у него соответствующих полномочий, из-за чего транспорт не доставили. Временный исполняющий обязанности начальника ТЦК выписал штраф в размере 34 000 гривен.

Непредставление регулярных отчетов о технике по форме приложения 1 к положению о военно-транспортной обязанности также влечет за собой взыскание 34 000 гривен без дополнительных проверок.

Новини.LIVE сообщали о том, что переход на новое основание для отсрочки от призыва больше не лишает военнообязанного прежней отсрочки, если она еще действует. Кабмин урегулировал этот процесс, выделив комиссиям от 7 до 15 рабочих дней на рассмотрение обращений.

Параллельно упростилась процедура бронирования специалистов на стратегически важных предприятиях, даже если их воинский учет закреплен за ТЦК в другом регионе. Единственными ключевыми критериями для оформления брони остаются официальное трудоустройство, своевременно обновленные учетные данные и отсутствие записей о розыске в реестрах.