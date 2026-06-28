После мобилизации у мужчины обнаружили опухоль: суд встал на сторону ТЦК

Сотрудник ТЦК выписывает повестку, судейский молоток. Фото: Суспільне Чернігів, magnific.com. Коллаж: Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Львовский окружной административный суд рассмотрел иск об обжаловании решения о мобилизации мужчины. После призыва у него была обнаружена опухоль, однако это не стало основанием для отмены решения. Суд подчеркнул, что ключевое значение имеют действующие заключения ВЛК, которые не были обжалованы в установленном порядке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский окружной административный суд.

После мобилизации обнаружили опухоль: решение суда

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который требовал отменить решение о его мобилизации и действия ТЦК.

Истец утверждал, что после прохождения военно-врачебной комиссии и мобилизации у него обнаружили опухолевое образование в правой почке. По его мнению, во время ВВК состояние здоровья было оценено неверно, а осмотр проведен ненадлежащим образом.

Из материалов дела известно, что 14 ноября 2025 года внештатная ВЛК признала мужчину здоровым и годным к военной службе. Во время осмотра он не сообщал о каких-либо жалобах на состояние здоровья и не обжаловал заключение комиссии в предусмотренном законом порядке.

Представители ТЦК в суде отметили, что мобилизация состоялась именно на основании действующего заключения ВЛК, а нарушений в процедуре осмотра не установлено.

Судебная оценка инцидента

После мобилизации, 1 марта 2026 года, в ходе медицинского обследования у мужчины было обнаружено опухолевое образование. Он настаивал, что заболевание могло существовать еще до прохождения ВЛК, однако суд не счел это основанием для пересмотра решения о призыве.

Суд отметил, что постановление военно-врачебной комиссии оставалось в силе и не было отменено в административном порядке. Также установлено, что жалобу в региональную ВЛК истец подал уже после обращения в суд, а результаты ее рассмотрения в материалах дела отсутствуют.

В решении подчеркнуто, что оценка медицинских заключений и установление диагнозов не входят в компетенцию административного суда — это сфера полномочий военно-медицинских комиссий.

Таким образом, Львовский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска по делу № 380/3112/26. Решение о годности к военной службе осталось в силе, оснований для отмены мобилизации суд не установил.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся возможные изменения в отношении мобилизации мужчин, находящихся в розыске ТЦК. Государство планирует усилить контроль и сократить количество лиц, уклоняющихся от службы, но конкретные механизмы пока не раскрываются. Отдельно рассматривается возможность введения ограничений, аналогичных тем, что действуют в отношении должников.

Новини.LIVE также писали, что в Украине планируют запустить второй этап реформы работы ТЦК и подходов к мобилизации. Ожидается, что изменения могут вступить в силу уже в июле, однако возможны и задержки. Реформа должна повысить эффективность мобилизационных процессов и организацию работы центров комплектования.