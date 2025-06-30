Проверки ТЦК — сколько инцидентов оказались фейками

Работники ТЦК и СП с гражданским мужчиной. Фото иллюстративное: ukr.radio

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает информировать общество о состоянии работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По результатам проверок в июне этого года установлено, что 86% инцидентов, связанных с деятельностью ТЦК, были манипуляциями, фейковыми сообщениями и информационно-психологическими операциями.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram в понедельник, 30 июня.

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Пост Сухопутных войск ВСУ. Фото: скриншот

86% инцидентов в ТЦК оказались информационными провокациями

В то же время в 14% случаев, а именно в 36 инцидентах, факты нарушений подтвердились и были тщательно проверены. По результатам расследований, один человек отстранен от исполнения служебных обязанностей, пять привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 30 служебных расследований продолжаются.

Командование подчеркивает важность открытой и прозрачной отчетности перед обществом по фактам нарушений и мер реагирования. Такой подход является ключевым для противодействия масштабной информационной кампании российской пропаганды, которая систематически пытается дискредитировать украинские военные институты.

Оценка работы ТЦК и СП. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Какова ситуация в Киеве

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что в столице организован постоянный мониторинг информации о возможных нарушениях со стороны работников ТЦК и СП при исполнении ими служебных обязанностей. Все обращения, которые могут свидетельствовать о таких случаях, тщательно анализируются и проверяются.

За май было зафиксировано 33 инцидента, которые могут свидетельствовать о нарушениях со стороны сотрудников центров.

Более половины из них (17 случаев) не подтвердились — речь идет о манипуляциях, фейках или враждебных информационно-психологических операциях. Вместо этого 16 инцидентов подтверждены, большинство из них сейчас расследуются.

На данный момент одного человека привлечено к ответственности, а 15 инцидентов находятся на стадии расследования

Пост Киевского городского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Военные отмечают, что подход к оценке инцидентов остается взвешенным: не каждое сообщение подтверждается, ведь среди них случаются сознательные манипуляции и дезинформация. Поскольку комплектование Вооруженных Сил является критически важным для обороноспособности Украины, такие информационные атаки рассматриваются как попытки дискредитации работы ТЦК и срыва мобилизационных процессов.

Оценка работы ТЦК и СП. Фото: Киевский городской ТЦК и СП

Ранее в Ровно местного жителя признали виновным в умышленном препятствовании работе территориального центра комплектования.

А Тростянецкий районный суд Сумской области принял решение в отношении жителя Сумщины, которого обвинили в уклонении от воинского долга.