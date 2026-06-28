Переехал без изменения ТЦК: достаточно ли письма или нужен Резерв+

Гражданин в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Если военнообязанный гражданин меняет место жительства, он должен встать на учет в новом ТЦК. Если же территориальная принадлежность ТЦК при переезде не меняется, то обращаться в центр комплектования не требуется. Достаточно направить в ТЦК письмо с уведомлением об изменении места жительства.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Обязанности граждан, состоящих на воинском учете

Граждане, состоящие на воинском учете, имеют определенные обязательства перед государством. Среди этих обязательств, в частности, информирование территориального центра комплектования о тех или иных изменениях в персональных данных гражданина.

К числу наиболее важных данных относится адрес регистрации или фактического проживания призывника или военнообязанного. Адрес необходим ТЦК для того, чтобы иметь возможность направлять повестки.

Поэтому, меняя место жительства, гражданин должен уведомить об этом территориальный центр комплектования. Собственно, он и делает это, ставясь на учет в новом ТЦК по новому месту жительства.

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Сменил место жительства: напиши письмо в ТЦК

К юристам обратился гражданин, планирующий сменить место жительства. Мужчина отметил, что он переезжает в пределах одного и того же населенного пункта, не меняя территориальную принадлежность к своему ТЦК.

Гражданин поинтересовался, как он может проинформировать ТЦК об изменении своего адреса в таком случае. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что, возможно, вообще не нужно связываться с центром комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян пояснил: "Во-первых, соответствующую информацию сообщит ТЦК ЦПАУ. Во-вторых, вы можете отправить краткое заявление заказным письмом или направить его на официальную электронную почту ТЦК". Можно также изменить эти данные через "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, о каких изменениях гражданин имеет право не сообщать в ТЦК.

Военнообязанный гражданин должен сообщать в ТЦК всю личную информацию и изменения в ней. Но информацию о покупке недвижимости или любой другой собственности передавать в территориальные центры комплектования не нужно.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как удаленно уведомить ТЦК об изменении семейного положения.

Военнообязанный гражданин может уведомить ТЦК об изменении семейного положения через приложение "Резерв+". Также он может направить в территориальный центр комплектования заказное письмо.