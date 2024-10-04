Не захотел проходить ВВК – мужчина получил штраф от ТЦК и подал в суд

Рогатинский районный суд. Фото: судебная власть Украины

Житель Ивано-Франковской области пытался через суд обжаловать штраф в размере 17 000 гривен. Его наложили из-за отказа проходить врачебную комиссию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В августе 2024 года на сержанта запаса был составлен административный протокол за непрохождение медицинского осмотра, необходимого для определения пригодности к службе во время мобилизации. По информации военкомата, мужчина отказался от медицинского осмотра, что послужило основанием для наложения штрафа.

Не соглашаясь с решением, сержант подал иск в суд, утверждая, что не получал направление по осмотру, не был ознакомлен с протоколом и не имел информации о рассмотрении дела. Однако свидетели — работники РТЦК и СП — представили другую версию событий.

Согласно показаниям, мужчина получил все необходимые документы, но намеренно отказался подписать их и пройти медицинское освидетельствование. Это было зафиксировано в соответствующих актах, что послужило основой для составления административного протокола.

Решение суда

Суд отметил, что истец не предоставил никаких доказательств подтверждения своих слов и решил отказать в удовлетворении иска. Следовательно, сержанту придется заплатить штраф в размере 17 000 гривен.

Напомним, во Львове полицейский хранил боевые патроны в кабинете. За это суд назначил ему испытательный срок продолжительностью в полтора года.

Также мы писали, что в Черновицкой области суд наказал мужчину, избившего работника территориального центра комплектования во время вручения повестки.