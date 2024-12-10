Уклонялся от мобилизации два года – как мужчину наказал суд

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Кривом Роге мужчина получил повестку еще в 2022 году, и два года скрывался от мобилизации. За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Пришел в ТЦК, а его отпустили домой

Дело в том, что мужчина получил повестку в марте 2022 года, однако в ТЦК он так и не явился. До декабря 2024 года он уклонялся от призыва.

Во время судебного заседания обвиняемый своей вины не признал и отметил, что пришел в ТЦК, но был отпущен.

По его словам, повестку он получил 7 марта, а 8 марта пришел в ОРТЦК, но так, как был праздник, его отпустили домой. После того, отмечает он, новых повесток не получал и нигде больше не расписывался.

Что решил суд

Впрочем, суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил его к двум годам испытательного срока.

Напомним, в Киеве мужчина подделывал документы военнообязанным, чтобы те смогли уехать за границу. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил от тюремного заключения.

Как известно, на Волыни мужчина через мессенджер сообщал другим о работе ТЦК. Его приговорили к испытательному сроку и конфисковали телефон.