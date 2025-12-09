Ограниченно годный не прошел ВВК - что должен делать ТЦК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Если военнообязанный гражданин не прошел военно-врачебную комиссию, он может оплатить штраф, после чего его лицо будет снято с розыска. Но ТЦК имеет право снова объявить такого гражданина в розыск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Военно-врачебная комиссия после штрафа

Нарушение военнообязанными гражданами правил воинского учета может спровоцировать соответствующую реакцию территориального центра комплектования.

Речь идет, в частности, о наложении на таких граждан штрафов от ТЦК.

К юристам обратилась жена военнообязанного, который не прошел военно-врачебную комиссию.

Она поинтересовалась, нужно ли ему проходить ВВК после того, как он оплатит штраф за не пройденную ВВК.

"Если человек является ограниченно годным, то после оплаты штрафа розыск исчезнет — и самостоятельно проходить ВВК не нужно", — отметил юрист Владислав Дерий.

Каких действий стоит ожидать от ТЦК

Впрочем, отметил юрист, существует и другой вариант, когда ТЦК может требовать прохождения военно-врачебной комиссии или даже объявит гражданина в розыск даже после уплаты штрафа.

"Если мужчину повторно вызовут повесткой, но человек по ней не явится, то вполне возможно, что снова его объявят в розыск", — отметил Дерий.

Таким образом, все будет зависеть от того, будет ли направлена гражданину повторная повестка на ВВК.

