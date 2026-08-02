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Главная ТЦК На Волыни суд наказал нападавших, которые столкнули автомобиль ТЦК в кювет

На Волыни суд наказал нападавших, которые столкнули автомобиль ТЦК в кювет

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 10:02
На Волыни суд вынес приговор мужчинам, протаранившим автомобиль ТЦК
Сотрудники ТЦК задерживают мужчину, суд. Фото: Суспільне Чернигов, magnific. Коллаж: Новини.LIVE

На Волыни суд вынес приговор двум мужчинам, напавшим на автомобиль сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки. После тарана микроавтобус съехал в кювет, а двое военнослужащих подверглись нападению. Обвиняемые признали свою вину, а суд назначил им наказание с испытательными сроками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Маневичского районного суда Волынской области.

На Волыни суд вынес приговор за нападение на автомобиль ТЦК

Маневичский районный суд Волынской области признал двух жителей села Седлище виновными в хулиганстве после нападения на автомобиль сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки вблизи села Карасин.

Суд установил, что инцидент произошел 8 марта 2026 года вблизи озера Тросное на автодороге Р-14. Один из обвиняемых, управляя автомобилем BMW 530D, умышленно совершил боковой таран микроавтобуса Volkswagen T4, в котором находились сотрудники РТЦК и СП, а также военнообязанный. В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет и получил механические повреждения.

После того как транспортное средство съехало в кювет, оба мужчины подошли к нему. Один из них разбил боковое стекло и несколько раз ударил военнослужащего, а другой бросил деревянное полено, которое попало в голову одному из военных. Действия обоих суд квалифицировал по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц.

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В ходе судебного разбирательства обвиняемые полностью признали свою вину, раскаялись и объяснили, что преследовали автомобиль, поскольку считали, что его пассажиры имели конфликт с их односельчанами.

В качестве смягчающего обстоятельства суд также учел то, что каждый из мужчин добровольно перечислил по 100 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Суд назначил обоим мужчинам наказание в виде двух лет ограничения свободы, однако освободил их от его отбывания с испытательным сроком. Одному установили двухлетний испытательный срок, другому — однолетний.

Кроме того, осужденные обязаны сообщать в орган пробации об изменении места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации и не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Новини.LIVEсообщали, что недавно в Смеле люди в военной форме выломали дверь частного дома, а видео инцидента распространили в сети. В Черкасском областном ТЦК и СП заявили, что начали служебную проверку в связи с информацией о возможной причастности своих представителей. В военкомате заверили, что в случае подтверждения превышения служебных полномочий виновных привлекут к ответственности.

Новини.LIVEтакже сообщали, что в Черниговской области разоблачили начальника районного ТЦК и СП, который фиктивно мобилизовал 21 военнообязанного, внося ложные данные в реестр "Оберіг". Чиновника задержали, сообщили о подозрении, а из-под стражи он вышел после внесения залога в размере 2 млн гривен. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

ТЦК и СП Волынь судебные решения
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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