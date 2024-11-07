Как проходить ВЛК для ограниченно годного – когда нужно идти в ТЦК

Когда ограниченно годный должен сам обращаться в ТЦК
Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане могут либо самостоятельно прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию, либо ждать вызова от ТЦК через повестку. Штрафовать за это не имеют права.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Что произошло с ограниченно годными
В 2024 году в отечественное законодательство были внесены изменения — в частности, по военному учету таких лиц, которые имели статус "ограниченно годных".
Согласно новому закону о мобилизации этот статус отменялся, а прежние ограниченно годные должны были в течение девяти месяцев со дня вступления в силу нового закона пройти военно-врачебную комиссию.
Нужно ли самому идти в ТЦК
К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный", с вопросом — должен ли он самостоятельно обратиться в ТЦК по вопросу ВВК, территориальный ли центр комплектования вызовет его повесткой.
Владислав Дерий объяснил, что возможны оба варианта.
"Вы можете самостоятельно обратиться в ТЦК для выдачи направления на ВВК или ждать повестки", — подчеркнул юрист.
Также он подчеркнул, что в случае, если такому гражданину выпишут штраф за нарушение военного учета, он сможет обжаловать его в судебном порядке.
Напомним, мы раньше писали, нужно ли проходить ВВК тем ограниченно годным, которые получили броню от мобилизации.
Также мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды ВСУ.
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