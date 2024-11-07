Как проходить ВЛК для ограниченно годного – когда нужно идти в ТЦК

Процесс прохождения ВВК. Фото: "Протокол"

Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане могут либо самостоятельно прийти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию, либо ждать вызова от ТЦК через повестку. Штрафовать за это не имеют права.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Что произошло с ограниченно годными

В 2024 году в отечественное законодательство были внесены изменения — в частности, по военному учету таких лиц, которые имели статус "ограниченно годных".

Согласно новому закону о мобилизации этот статус отменялся, а прежние ограниченно годные должны были в течение девяти месяцев со дня вступления в силу нового закона пройти военно-врачебную комиссию.

Нужно ли самому идти в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который имел статус "ограниченно годный", с вопросом — должен ли он самостоятельно обратиться в ТЦК по вопросу ВВК, территориальный ли центр комплектования вызовет его повесткой.

Владислав Дерий объяснил, что возможны оба варианта.

"Вы можете самостоятельно обратиться в ТЦК для выдачи направления на ВВК или ждать повестки", — подчеркнул юрист.

Также он подчеркнул, что в случае, если такому гражданину выпишут штраф за нарушение военного учета, он сможет обжаловать его в судебном порядке.

Напомним, мы раньше писали, нужно ли проходить ВВК тем ограниченно годным, которые получили броню от мобилизации.

Также мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды ВСУ.