Иск против ТЦК: юрист объяснил, какие данные должны быть указаны в заявлении

Гражданин пишет заявление. Фото: "Суспільне"

Гражданин, подлежащий воинской службе, имеет право подать судебный иск против ТЦК. Для этого необходимо правильно оформить исковое заявление. Если данные ответчика будут указаны неточно или неполно, иск могут оставить без движения на 10 дней, чтобы гражданин исправил заявление.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Жалоба на ТЦК

Граждане Украины имеют право обжаловать действия или решения в отношении своей персоны со стороны любых государственных структур и институтов. Это касается, в частности, и территориальных центров комплектования.

Вариантов для обжалования действий (бездействия) ТЦК, если говорить в целом, два. Это досудебное и судебное обжалование.

Досудебное обжалование предусматривает подачу соответствующих заявлений либо в ТЦК более высокого уровня, либо в Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ. Судебное обжалование осуществляется путем подачи иска в административный окружной суд по месту нахождения.

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Что должно быть указано в судебном иске

К юристам обратился гражданин, который планирует подать судебный иск против районного ТЦК. Мужчина поинтересовался, какие данные должны быть обязательно указаны в исковом заявлении.

Адвокат Юрий Айвазян перечислил основные данные, необходимые для подачи заявления в суд. Айвазян подчеркнул: "Согласно части пятой статьи 160 Кодекса административного судопроизводства Украины в иске должны быть указаны полное наименование сторон, местонахождение, почтовый индекс, код ЕГРПОУ, известные средства связи и т. д.".

Юрист объяснил, что происходит, если заявление оказалось неточным: "Если суд сочтёт, что ответчик указан неправильно или неполно, скорее всего, будет вынесено постановление об оставлении искового заявления без движения в соответствии с частью первой статьи 169 Кодекса административного судопроизводства Украины с указанием недостатков и срока для их устранения. Срок для устранения недостатков не может превышать 10 дней со дня вручения постановления".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в случае, если гражданин подал судебный иск против ТЦК, он теряет право на скидку при уплате штрафа.

Нарушитель военного учета имеет право на скидку при уплате штрафа ТЦК. Но получить ее можно только в случае добровольного согласия на признание нарушения. Если же нарушитель решил обжаловать штраф в суде, скидки при уплате он уже не получит.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие два варианта судебного сбора существуют в процессе обжалования решений ТЦК в суде.

Военнообязанные граждане имеют право обжаловать незаконные, по их мнению, действия территориального центра комплектования. Для этого необходимо подать иск и уплатить судебный сбор. В настоящее время сумма судебного сбора зависит от формата подачи иска.