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Игнорировал ТЦК, ведь сказали идти добровольцем — решение суда

7 ноября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Волынянина судили из-за того, что он не явился по боевой повестке
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Волынянин получил боевую повестку, но в определенное время не появился на пункте сбора. Мужчину судили, приговор — три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали судебного дела

В феврале 2024 года мужчину сочли годным к военной службе. Он получил боевую повестку, но на пункт сбора не прибыл.

По словам обвиняемого, ТЦК направили его на прохождение военно-врачебной комиссии, которая указала в заключении "здоровый". При этом справку на руки не выдали, разрешили только сфотографировать.

Как утверждает мужчина, после этого в ТЦК и СП его принуждали написать заявление о желании идти на военную службу добровольцем. Волынянин отказался и решил обратиться к адвокату. Тогда он получил боевую повестку.

Свою вину в суде мужчина не признал, поскольку считает, что повестку вручили незаконно. Аргументировал это тем, что у него даже не было военного билета, ведь в 2007-2011 годах его комиссовали.

Что решил суд

Мужчину судили за уклонение от призыва во время мобилизации по ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в решении суда, его виновность подтверждается собранными доказательствами. В том числе и тем, что мужчина по результатам ВЛК был пригоден к военной службе и подлежал призыву. Однако на указанную дату он не явился в пункт сбора и не предоставил документы, которые могли бы подтвердить уважительность причины не прибытия.

Также суд установил, что повестку мужчине вручили законно. Нарушений по этому поводу не выявили.

В конце концов волынянина признали виновным. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Волынской области мужчина прошел ВВК, получил боевую повестку и прибыл в ТЦК и СП. Однако позже сбежал через забор. Его судили.

Житель Одесской области купил в интернете штамп о снятии с военного учета и сам себе сделал белый билет. Суд вынес приговор мужчине.

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