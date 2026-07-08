Два разных адреса в ТЦК и ЦПАУ: юрист объяснил, как избежать проблем

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне". Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Гражданин должен информировать ТЦК обо всех изменениях в своих персональных данных. В частности, об изменении адреса проживания. Если в базах данных ТЦК и ЦПАУ указаны разные адреса, гражданин должен уточнить эту информацию во время посещения ТЦК или через "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Информационные обязательства перед ТЦК

Находясь на воинском учете, гражданин имеет определенные обязательства перед государством. То есть перед представителями государства в территориальных центрах комплектования.

Одним из таких обязательств является предоставление ТЦК всей достоверной информации, требуемой законодательством. В частности, о браке, детях, адресе проживания и способах связи (телефон, электронная почта и т. п.).

Также в обязанности гражданина, состоящего на воинском учете, входит информирование ТЦК об изменениях в этих данных. Например, после переезда на новое место жительства или изменения государственной регистрации.

Данные можно изменить в "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, которого ТЦК объявил в розыск. Мужчина подчеркнул, что это произошло после окончания отсрочки с обоснованием "Не встал на воинский учет по новому адресу".

Гражданин поинтересовался, может ли быть такой розыск и законен ли он. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "Скорее всего, именно так. Поскольку на данный момент вы числитесь в ТЦК не по месту регистрации, а адрес регистрации, как я понимаю, указан в качестве места проживания в "Резерв+".

Айвазян подтвердил предположение гражданина о том, что в такой ситуации может помочь изменение данных через "Резерв+": "В целом да, это должно сработать. Поскольку правила воинского учета предусматривают, что вы должны состоять на учете в ТЦК по месту регистрации, но в случае смены фактического места проживания должны встать на учет уже в новом ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, зачем нужно обращаться в ТЦК после регистрации брака.

Регистрация брака это важное событие, о котором военнообязанный гражданин должен уведомить ТЦК. А вот процесс ВВК с изменением социального статуса никак не связан.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, о каких изменениях в паспорте не нужно информировать ТЦК.

Граждане, состоящие на воинском учете, должны сообщать в ТЦК об изменениях в документах и своём социальном статусе. Но некоторые изменения не являются важными для территориальных центров комплектования, о них сообщать не нужно.