Доказательства против ТЦК: что делать с видео и фото "бусификации"

Бусификация в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

"Бусификация" по стране продолжается, несмотря на то, что многие чиновники заявляют, что это подрывает доверие граждан и ухудшает ситуацию с мобилизацией. Все больше людей подают жалобы на сотрудников ТЦК и ожидают реакции правоохранительных органов. Однако зачастую правоохранительные органы также становятся союзниками сотрудников ТЦК при нарушении прав человека. Но с заявлениями о фиксации преступлений можно обращаться и в другие органы.

Куда именно — в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказала адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрижакова.

Доказательства "бусификации"

"Если имеется видеофиксация неправомерных действий (применение силы, незаконное удержание, повреждение имущества и т. п.), помимо Национальной полиции Украины, видеозапись вместе с сопроводительным заявлением следует направить в несколько органов", — сказала адвокат.

Итак, если доверия к полиции нет или вы ожидаете реакции других государственных органов на правонарушение, доказательства можно направить в следующие органы:

Государственное бюро расследований (ГБР)

ДБР расследует преступления, совершенные военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов (превышение военнослужащим властных или служебных полномочий — ст. 426-1 УК Украины, похищение человека — ст. 146 УК Украины).

Специализированная прокуратура в сфере обороны (областная/региональная)

Осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения мобилизации и процессуальное руководство в уголовных производствах в отношении военнослужащих.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (Омбудсмен)

Реагирует на факты пыток, жестокого обращения, нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность. Может назначить проверку и направить мониторинговую группу.

Министерство обороны Украины (Служба внутреннего аудита/Инспекция Минобороны)

Для проведения служебной проверки в отношении дисциплинарной ответственности должностных лиц ТЦК.

Военно-гражданские администрации или областные ТЦК (высшего уровня)

Для оперативно-дисциплинарного реагирования руководства высшего звена.

Напомним, в ТЦК провели более 560 внеплановых проверок. Были зафиксированы сотни нарушений прав человека.

В эфире Новини.LIVE уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубынец заявил о четырех убийствах, совершенных в помещении ТЦК. Он рассказал о фактах пыток.

Также интересно знать, какие регионы Украины лидируют по количеству правонарушений во время мобилизации. Однако есть два региона с хорошей репутацией.