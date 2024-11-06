Мобилизация в Украине — у мужчины не было денег, чтобы прибыть в ТЦК, он получил приговор суда

Военный билет. Иллюстративное фото: горисполком Южноукраинска

В Ровенской области мужчина не прибыл в Территориальный центр комплектования (ТЦК) на отправку в армию. Военнообязанный объяснил, что не имел средств, чтобы добраться до военкомата.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил боевую повестку. Однако в определенное время и дату не прибыл в ТЦК на отправку в армию.

Во время судебного заседания подсудимый объяснил, что неоднократно получал повестки, являлся в ТЦК и даже был направлен в воинскую часть, которая его не приняла.

Впоследствии ему выдали новую повестку, однако он не смог приехать из-за отсутствия денег и проблем со здоровьем — раньше мужчина перенес операцию на берцовой кости и ухаживает за матерью.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Суд, исследовав материалы дела, приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы, но заменил наказание на два года условного срока.

Напомним, в Черниговской области мужчина показал работникам полиции фальшивое временное удостоверение военнообязанного. Суд наказал делка.

А в Ивано-Франковской области мужчина в суде хотел обжаловать штраф от ТЦК. Административное взыскание военкомат наложил за отказ пройти врачебно-консультативную комиссию (ВКК).