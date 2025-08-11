Видео
Главная ТЦК Чиновница ТЦК хотела получить взятку, а заплатит большой штраф

Чиновница ТЦК хотела получить взятку, а заплатит большой штраф

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 00:33
На Полтавщине чиновница ТЦК заплатит крупный штраф за получение взятки
Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

На Полтавщине Хорольский районный суд вынес приговором по делу чиновницы ТЦК. Суд признал чиновницу виновной в злоупотреблении служебным положением, в частности в получении взятки.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам следствия, обвиняемая получила 1500 долларов США за влияние на принятие решения начальником одного из ТЦК на Полтавщине относительно воинского учета и возможного предоставления отсрочки от мобилизации.

Следственные действия проводили работники лубенской полиции. Во время обысков было изъято 1500 долларов США, которые были идентифицированы как взятка. Во время расследования обвиняемая была отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Решение суда

Суд присудил чиновнице штраф в размере 68 тысяч гривен. Арестованные документы остались как доказательства в уголовном производстве.

Ранее сообщалось, что на Тернопольщине за неявку в ТЦК оштрафовали мужчину с инвалидностью. Но мужчине удалось обжаловать постановление ТЦК в суде.

Также мы информировали о приговоре женщине, которая помогла уклонистам переправиться через границу в Румынию. За содеянное она должна заплатить более полумиллиона штрафа.

суд взятка Полтавская область ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
