Бронирование ФЛП от мобилизации — как сделать бронь

Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: mukachevo.net

Бронирование во время военного положения касается работников критически важных для украинской экономики предприятий. Но в случае, когда на этом предприятии работает по трудовому договору ФЛП, его тоже можно забронировать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Бронирование во время войны

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которого часть граждан может быть забронирована от призыва.

Бронированию подлежит часть работников предприятий, официально признанных критически важными для украинской экономики во время войны.

Когда можно забронировать ФЛП

Физические лица-предприниматели мобилизации не подлежат, но, как пояснил Юрий Айвазян, существует один вариант, когда ФЛП может быть забронирован.

Если гражданин, являющийся физическим лицом-предпринимателем, работает на одном из критически важных предприятий по трудовому договору, работодатель имеет право забронировать его от мобилизации.

Напомним, несколько дней назад Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации.

Также мы раньше писали о том, какие профессии подпадают под бронирование.