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Главная ТЦК Броня для лиц с ограниченной годностью: на ВВК следует идти только по направлению из ТЦК

Броня для лиц с ограниченной годностью: на ВВК следует идти только по направлению из ТЦК

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 06:30
Броня для лиц с ограниченной годностью: на ВВК следует идти только по направлению из ТЦК
Граждане на военно-врачебной комиссии. Фото: dialog.ua, Житомирский ОТЦК

Гражданин с ограниченной годностью может быть зачислен в резерв, если работает на предприятии, имеющем критически важное значение. При этом самостоятельно обращаться в военно-врачебную комиссию нет необходимости. Это возможно только в том случае, если ТЦК направит повестку.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование на критически важных предприятиях

Работники критически важных для украинской экономики предприятий могут быть забронированы от мобилизации. Вопросом бронирования занимается руководство предприятия.

В зависимости от категории критичности предприятие может забронировать различное количество своих военнообязанных работников. Максимальная квота равна полному количеству таких работников.

Бронирование от призыва действует до тех пор, пока гражданин работает в критически важном предприятии. После увольнения бронирование должно быть аннулировано, для этого руководство предприятия должно предоставить в ТЦК соответствующую информацию.

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К юристам обратился гражданин, имеющий отсрочку от мобилизации. Мужчина пояснил, что у него был статус "ограниченно годен", и поинтересовался, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вам не нужно самостоятельно проходить ВВК. Однако, поскольку Вы имеете статус "ограниченно годен", ТЦК может направить Вас на медицинский осмотр во время действия отсрочки".

Адвокат Юрий Айвазян также подчеркнул, что первый шаг должен сделать территориальный центр комплектования. Айвазян подчеркнул: "ВВК стоит проходить, если вы получите повестку или направление от ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, сотрудников каких предприятий могут забронировать, несмотря на то, что они находятся в розыске ТЦК.

После изменений в законодательстве стало возможным призыв работников критически важных предприятий даже в статусе "находится в розыске". Юристы объяснили, для кого именно сделано такое исключение и как долго оно будет действовать.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли для бронирования от мобилизации требовать от работника прохождения ВВК.

Военно-врачебная комиссия не требуется для оформления бронирования от мобилизации. Поэтому требование руководства предприятия пройти ВВК не имеет законного обоснования. Но подобные случаи встречаются, и гражданину придется решать самому, проходить ли комиссию.

ВВК ТЦК и СП ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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