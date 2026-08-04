Вселенная удивит один знак Зодиака: кого вот-вот ждет сюрприз

Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Астрологи говорят, что первая неделя августа откроет многим новые возможности. Однако один знак Зодиака ощутит эти изменения особенно ярко, ведь Вселенная решила вознаградить его за терпение. Уже в ближайшие дни могут произойти события, которые принесут неожиданные положительные повороты. А главными движущими силами этих перемен станут новые положения Венеры и Меркурия.

Новини.LIVE рассказывает, кому Вселенная до 9 августа обещает особый сюрприз и как не упустить шанс.

Знак Зодиака, который получит сюрприз от Вселенной до 9 августа 2026

Главным счастливчиком этого периода станет Дева. Хотя начало недели может показаться эмоционально непростым, уже совсем скоро ситуация начнет меняться к лучшему.

Ретроградный Сатурн заставит внимательнее присмотреться к своим отношениям. Старые вопросы, которые раньше удавалось откладывать, могут вновь напомнить о себе. Именно здесь Вселенная подготовила главный урок. Вместо того чтобы тратить силы на бесконечный анализ, стоит позволить себе немного больше доверия. Не каждая проблема требует немедленного решения, а гармония часто рождается из простых повседневных жестов заботы.

Настоящий перелом наступит 6 августа, когда Венера перейдет в знак Весов. Атмосфера в отношениях станет теплее. Вместо споров появится желание договариваться, поддерживать друг друга. В этот момент Деву может ждать тот самый сюрприз от Вселенной.

К 9 августа ситуация станет еще более динамичной. Переход Меркурия в знак Льва придаст смелости высказывать свои мысли, принимать важные решения и не скрывать настоящих чувств.

В то же время астрологи советуют не забывать о собственном самочувствии. Если организм сигнализирует об усталости, не игнорируйте это. Полноценный отдых, качественный сон и немного времени для себя помогут быстрее восстановить силы и воспользоваться всеми возможностями, которые откроет этот период.

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