Какие знаки Зодиака получат огромный успех в течение недели 10-16 ноября 2025

Неделя с 10 по 16 ноября станет настоящим прорывом в карьере, любви и личном развитии для трех знаков Зодиака. Энергия Вселенной будет работать на их успех: Юпитер, планета удачи и процветания, начинает свое ретроградное движение в знаке Рака, открывая новый период переосмысления, вдохновения и счастливых случайностей. Вместе с этим последняя четверть Луны во Льве наполнит дни смелостью и жаждой действовать здесь и сейчас, не откладывая жизнь на потом.

Каким знакам Зодиака особенно повезет на этой неделе и каких подарков от вселенной им ожидать, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Знаки Зодиака, которым улыбнется удача с 10 по 16 ноября

Скорпион

Эта неделя для вас станет периодом глубоких размышлений и внутреннего пробуждения. Вселенная призывает замедлиться, чтобы услышать себя и понять, куда действительно ведет ваш путь. 11 ноября станет мощным энергетическим днем, когда Юпитер начнет ретроградное движение в Раке, вы получите знак или подсказку судьбы: время не бежать, а осмысленно строить следующий шаг.

Стрелец

Для Стрельцов пришло время вновь ощутить радость бытия. Вы всегда хотите движения, свободы и новых впечатлений, однако в последнее время жизнь стала слишком серьезной. 12 ноября, когда Луна входит в фазу последней четверти во Льве, наступает момент вспомнить, кем вы есть на самом деле. Звезды советуют не откладывать мечты на потом: спланируйте путешествие, запишитесь на курс, откройте новый проект. Ваша энергия сейчас имеет магическую силу притягивать удачу — достаточно лишь сделать первый шаг.

Телец

Для вас наступает период, когда мечты переходят в конкретные результаты. Вы часто действуете осторожно, взвешивая каждый шаг, но сейчас настал момент довериться Вселенной. С 7 ноября, когда Уран вернулся в ваш знак, жизнь начала набирать новый оборот. Эта неделя принесет события, которые помогут вам наконец поверить: удача — на вашей стороне. Не откладывайте важные решения — подписывайте контракты, начинайте новые дела, проявляйте инициативу.

