Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Успіх постукає у двері трьох знаків Зодіаку вже цього тижня

Успіх постукає у двері трьох знаків Зодіаку вже цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 05:02
Оновлено: 04:31
Які знаки Зодіаку здобудуть шалений успіх протягом тижня 10-16 листопада 2025
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Тиждень з 10 по 16 листопада стане справжнім проривом у кар'єрі, коханні та особистому розвитку для трьох знаків Зодіаку. Енергія Всесвіту працюватиме на їхній успіх: Юпітер, планета удачі та процвітання, розпочинає свій ретроградний рух у знаку Рака, відкриваючи новий період переосмислення, натхнення та щасливих випадковостей. Разом із цим остання чверть Місяця у Леві наповнить дні сміливістю та жагою діяти тут і зараз, не відкладаючи життя на потім.

Яким знакам Зодіаку особливо пощастить на цьому тижні та яких подарунків від всесвіту їм очікувати, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким усміхнеться удача з 10 по 16 листопада

Скорпіон

Цей тиждень для вас стане періодом глибоких роздумів і внутрішнього пробудження. Всесвіт закликає уповільнитись, щоб почути себе і зрозуміти, куди справді веде ваш шлях. 11 листопада стане потужним енергетичним днем, коли Юпітер розпочне ретроградний рух у Раку, ви отримаєте знак або підказку долі: час не бігти, а осмислено будувати наступний крок.

Стрілець

Для Стрільців прийшов час знову відчути радість буття. Ви завжди прагнете руху, свободи та нових вражень, проте останнім часом життя стало надто серйозним. 12 листопада, коли Місяць входить у фазу останньої чверті у Леві, настає момент згадати, ким ви є насправді. Зірки радять не відкладати мрії на потім: сплануйте подорож, запишіться на курс, відкрийте новий проєкт. Ваша енергія зараз має магічну силу притягувати удачу — достатньо лише зробити перший крок.

Телець

Для вас настає період, коли мрії переходять у конкретні результати. Ви часто дієте обережно, зважуючи кожен крок, але зараз настав момент довіритись Всесвіту. З 7 листопада, коли Уран повернувся у ваш знак, життя почало набирати нового оберту. Цей тиждень принесе події, які допоможуть вам нарешті повірити: удача — на вашому боці.
Не відкладайте важливі рішення — підписуйте контракти, починайте нові справи, проявляйте ініціативу.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Для яких знаків Зодіаку листопад — час відпочинку та відновлення. 

Кому зі знаків Зодіаку останній місяць осені принесе у життя романтику та кохання.

Які знаки Зодіаку досягнуть великих цілей до кінця 2025 року.

Кому астрологи прогнозують фінансовий успіх до кінця цього року.

Хто зі знаків Зодіаку знайде істинне призначення у 2026 році.

гороскоп прогнози Астрологія успіх знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації