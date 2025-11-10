Які знаки Зодіаку здобудуть шалений успіх протягом тижня 10-16 листопада 2025

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Тиждень з 10 по 16 листопада стане справжнім проривом у кар'єрі, коханні та особистому розвитку для трьох знаків Зодіаку. Енергія Всесвіту працюватиме на їхній успіх: Юпітер, планета удачі та процвітання, розпочинає свій ретроградний рух у знаку Рака, відкриваючи новий період переосмислення, натхнення та щасливих випадковостей. Разом із цим остання чверть Місяця у Леві наповнить дні сміливістю та жагою діяти тут і зараз, не відкладаючи життя на потім.

Яким знакам Зодіаку особливо пощастить на цьому тижні та яких подарунків від всесвіту їм очікувати, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Знаки Зодіаку, яким усміхнеться удача з 10 по 16 листопада

Скорпіон

Цей тиждень для вас стане періодом глибоких роздумів і внутрішнього пробудження. Всесвіт закликає уповільнитись, щоб почути себе і зрозуміти, куди справді веде ваш шлях. 11 листопада стане потужним енергетичним днем, коли Юпітер розпочне ретроградний рух у Раку, ви отримаєте знак або підказку долі: час не бігти, а осмислено будувати наступний крок.

Стрілець

Для Стрільців прийшов час знову відчути радість буття. Ви завжди прагнете руху, свободи та нових вражень, проте останнім часом життя стало надто серйозним. 12 листопада, коли Місяць входить у фазу останньої чверті у Леві, настає момент згадати, ким ви є насправді. Зірки радять не відкладати мрії на потім: сплануйте подорож, запишіться на курс, відкрийте новий проєкт. Ваша енергія зараз має магічну силу притягувати удачу — достатньо лише зробити перший крок.

Телець

Для вас настає період, коли мрії переходять у конкретні результати. Ви часто дієте обережно, зважуючи кожен крок, але зараз настав момент довіритись Всесвіту. З 7 листопада, коли Уран повернувся у ваш знак, життя почало набирати нового оберту. Цей тиждень принесе події, які допоможуть вам нарешті повірити: удача — на вашому боці.

Не відкладайте важливі рішення — підписуйте контракти, починайте нові справи, проявляйте ініціативу.

