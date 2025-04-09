У каких знаков Зодиака изменится жизнь на этой неделе 9-13 апреля 2025 — Таро прогноз

Молодая девушка с колодой карт Таро. Фото: Pixabay

Эта неделя, которая началась седьмого апреля и закончится 13 числа, будет для представителей нескольких знаков зодиакального круга радикальным периодом. Тарологи рассказали, жизнь каких трех знаков Зодиака "перевернется с ног на голову" уже на этой неделе.

Об этом рассказывает Metro.

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Телец

В жизни представителей этого зодиакального знака в период с девятого по 13 апреля произойдут изменения, которые могут быть как хорошими, так и не очень. Карта Таро, которая выпала Тельцам на этой неделе, указывает на перемены в судьбе, которые могут пойти этим людям на пользу, и предупреждает о важности восстановить баланс в делах.

Также в ближайшие дни представителям этого знака Зодиака удастся попасть в романтические моменты или укрепить эмоциональные связи.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

Эта неделя до 13 апреля 2025 года принесет представителям такого знака Зодиака новые возможности, которые будут касаться радикальных изменений в жизни. Тарологическая карта, которая выпала людям под знаком Дева на эти дни, говорит о том, что они сейчас находятся на пороге новых перемен, которые повлияют на их взгляд на жизнь.

Также людям, которые родились под этим зодиакальным знаком, удастся развивать эмоциональную сторону и быть чуткими по отношению к окружающим.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Водолей

В ближайшие дни в жизни представителей этого зодиакального знака могут произойти неожиданные перемены. Тарологи советуют Водолеям не бояться, если они столкнутся с возможными ограничениями или проблемами, которые касаются их желаний.

Тарологическая карта, которая выпала этим людям до 13 апреля, говорит о том, что они смогут сконцентрироваться на практических шагах для достижения целей. Причем, удастся это сделать, несмотря на препятствия на своем пути.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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