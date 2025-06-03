Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми на этой неделе 3-8 июня 2025 — Таро прогноз

Расклад на тарологических картах. Фото: Lfest

Эта неделя, которая началась второго и закончится восьмого июня, будет для представителей нескольких знаков зодиакального круга периодом успеха и расцвета. Тарологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака повезет больше других в эти дни.

Об этом рассказывает Metro.

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Телец — карта Таро "Король Монет"

На этой неделе представителям данного знака Зодиака особенно повезет в любви и деньгах. Люди под знаком Телец будут чувствовать себя уверенно и стабильно, а также поймут, что они готовы принимать серьезные решения.

Тарологи рекомендуют Тельцам не бояться амбициозных целей, а брать на себя ответственность и управлять ситуацией. У рожденных под этим знаком Зодиака есть все ресурсы для того, чтобы достичь желаемых результатов.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Тройка Монет"

Сезон представителей этого знака Зодиака в самом разгаре, а вместе с ним — уверенность и поддержка людей из окружения. Люди видят в Близнецах настоящий потенциал, а также уважают и даже готовы помогать. Эта неделя будет для представителей этого знака благоприятной для начала нового дела, инициативы и большого шага вперед в отношениях.

Тарологи говорят, что Близнецы имеют все шансы воплотить в реальную жизнь все то, что они себе задумали.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Император"

Сезон представителей этого знака Зодиака уже приближается, и это уже ощутимо. Эта карта Таро символизирует власть, контроль и уверенность, то есть, все то, что сейчас на стороне людей под этим знаком на этой неделе до восьмого июня.

Тарологи советуют Ракам отстаивать собственные границы и брать ситуацию под свой контроль.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Звезда"

На этой неделе представители Козерога получат шанс, о котором они так давно мечтали. Если люди под этим знаком Зодиака станут более смелыми и начнут действовать, они могут осуществить свое желание. Им стоит обратить внимание на возможности, которые касаются технологий, путешествий, новинок или Водолеев.

Тарологи говорят, что на пути Козерогов появляются невероятные изменения, которыми стоит воспользоваться.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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