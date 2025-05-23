Какие знаки Зодиака изменят свою жизнь в эти выходные 24 и 25 мая 2025 — Таро прогноз

Гадание на колоде карт Таро. Фото: Pinterest

Нескольким знакам зодиакального круга эти выходные, 24 и 25 мая 2025 года, будут периодом перемен в жизни. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут начать новые проекты, получить новости, почувствовать неожиданные изменения и закончить сложный этап в своей жизни уже в эти выходные.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которых ждут перемены в выходные, 24 и 25 мая 2025 года, по Таро

Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Тем, кто родился в период с 21 марта по 19 апреля, стоит ждать появления новой энергии и энтузиазма. Эта суббота и воскресенье идеально подходят для того, чтобы представители Овна начали новые проекты или занялись чем-то таким, что их уже давно вдохновляет в жизни.

Тарологическая карта, которая выпала людям под этим знаком Зодиака на 24 и 25 мая 2025 года, рекомендуют им быть решительными.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Близнецы — карта Таро "Паж Мечей"

Людям, которые родились под этим знаком Зодиака, стоит готовиться к тому, что им поступит новая информация или новость. Возможно представители Близнецов захотят чему-то научиться или выразить собственные идеи кому-то из своего окружения.

Тарологическая карта, которая выпала тем, кто родился в период с 21 мая по 20 июня, рекомендует быть более внимательными к различным деталям в своей жизни.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

В жизни представителей этого знака Зодиака состоятся неожиданные изменения или повороты судьбы. Тарологи говорят, что это может быть идеальная возможность для того, чтобы люди под зодиакальным знаком Стрелец могли изменить свою жизнь к лучшему.

Тарологическая карта, которая выпала им в эти выходные, рекомендует открыться для новых шансов в своей жизни.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Мечей"

В жизни людей под знаком Зодиака Козерог может закончиться сложный этап или ситуации. Несмотря на то, что это может быть довольно тяжелым моментом для представителей этого знака Зодиака, однако, именно этот этап может изменить их жизнь.

Тарологическая карта, которая выпала Козерогам, указывает на конец страданий и начало лучшего периода в жизни.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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